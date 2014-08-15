В Севастополе прошел благотворительный фестиваль, объединивший музыку и экстремальные виды спорта. На одной площадке выступили российские спортсмены и музыкальные коллективы.

Мастерство продемонстрировали представители популярных мотоклубов и спортивных команд из Москвы и Санкт-Петербурга: Федерация стантрайдинга Санкт-Петербурга и Ленинградской области (F.S.R.); мотоклубы Werewolf, WildWood, Risk, Grim Rovers; лучшая команда России по мотофристайлу "Ферзь"; команда Moscow Stunt & Huge Happy Family; автогоночная команда Round X.

Своими выступлениями они поддержали музыкантов, которые вернулись Севастополь после выступлений в период Крымской весны. Отметим, что спортивно-трюковые выступления дополняли концертные программы музыкантов.

Так, группы "Земляне", "Русские", "Бойкот", "Санкт-Петербург", "Ва-банк" и Ансамбль песни и пляски Черноморского флота два дня исполняли нетленные произведения, любимые россиянами. А в перерывах между выступлениями музыкантов гоночные болиды "танцевали" вместе с мото - и квадроциклами.

Под конец мероприятия представители автогоночной команды украсили закат цветами российского флага. Вход на площадку для жителей и гостей Севастополя был абсолютно бесплатным.

Добавим, что ранее в Севастополь доставили 10 тонн гуманитарного груза: вода, детское питание и предметы первой необходимости для детских домов и больниц.

Перевозку груза сопровождали члены федерации трюковой езды на мотоциклах.