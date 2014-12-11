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Москва 24

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Культура

11 декабря 2014, 19:07

Доля кафе и ресторанов на городских фестивалях выросла до 40%

фестивали кафе ярмарки Алексей Немерюк фестивали и праздники экономика и предпринимательство

Фото: m24.ru

Кафе и рестораны на фестивалях становятся более востребованными. В этом году их доля увеличилась вдвое - с 20% до 40%, сообщил в эфире канала "Москва 24" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Раньше при проведении фестивалей мы ориентировались на торговые предприятия, а сейчас у москвичей востребованы кафе и небольшие рестораны", - отметил Немерюк.

По его словам, в этом году в городе открылось много кафе нового формата. "Например, большой популярностью пользовался ресторан, где готовят по православным традициям, а также вегетарианский стрит-фуд и йогуртерии", - рассказал глава департамента торговли и услуг.

Он добавил, что появляются и рестораны, ориентированные на детей.

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Немерюк добавил, что в этом году в городе провели пять крупных фестивалей, каждый из которых посетили до 5-6 миллионов человек. Впервые на время празднований была перекрыта Тверская улица.

Напомним, что 12 декабря в Москве откроется фестиваль "Путешествие в Рождество". Всего на фестивале будет 13 стран, в том числе Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Дания. Кроме того, будут представлены 20 регионов России.

Ярмарки будут оформлены в стиле русских сказок. На них можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд. В мероприятии примут участие более 60 ресторанов Москвы разного формата, в которых будет представлено специальное новогоднее меню.

В этом году на каждой площадке фестиваля будут свои развлекательные программы: катки, старинные забавы и мастер-классы по приготовлению блюд русской кухни.

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