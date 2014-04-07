Движение по Можайской эстакаде запустят в сентябре - Собянин

Новую эстакаду на Можайском шоссе планируют открыть в сентябре

Движение по эстакаде на Можайском шоссе может быть запущено в сентябре 2014 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся развязки.

"В сентябре пустим или не пустим - главное, чтобы качественно было сделано. Старайтесь как можно быстрее закончить реконструкцию. Не в ущерб качеству все это должно происходить, и была задача: прежде чем заходить на строительство эстакады, построить дублеры для того, чтобы не сужать движение по шоссе", - цитирует мэра Москвы Агентство "Москва".

Также Сергей Собянин отметил, что реконструкция позволит значительно улучшить возможность проезда общественного и личного транспорта, а также ликвидировать многочисленные пересечения, из-за которых на Можайском шоссе возникают аварийные ситуации.

Также генеральный директор компании "Мосстройтрест" Владимир Власов отметил, что почти все работы над бетоном завершены. "В данный момент эстакада свыше 2 километров, все работы над бетоном практически выполнены - это 40 тысяч кубических метров материала. Кроме того, сварено свыше 16 тысяч тонн металла - это 80% от всего объема", - сказал он.

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, к ноябрю 2014 года эстакаду синхронизируют с одной из развязок на МКАД.



Напомним, эстакада на Можайском шоссе появится от Гвардейской до улицы Говорова. Она станет не только самой длинной (более двух километров), но и одной из наиболее бесшумных - ее пролеты соединят особыми швами.

"Ромбовидные участки шва с зазорами под 45 градусов не будут давать шумового эффекта. Здесь не происходит удара покрышки автомобиля о параллельную структуру, так как структура не параллельная, а продольная", - рассказал в интервью "Москве 24" управляющий проектом строительства эстакады Виктор Коротин. Отметим, что под мостом разместится парковка, на которой уместится до 1200 машин.

Ввод эстакады обеспечит бессветофорное движение на пересечении Можайского шоссе с ул. Толбухина, Петра Алексеева, Рябиновая, Гвардейская, Витебская и Кубинка.

Помимо эстакады, несколько изменится Кутузовский проспект: на участке от Садового кольца до МКАД исчезнут светофоры. После завершения работ пропускная способность Можайского шоссе увеличится на 30 процентов.