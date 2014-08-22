"Дома-книжки" на Новом Арбате подсветили цветами российского флага

Фото: depteh.mos.ru

В честь Дня государственного флага России знаменитые "дома-книжки" на Новом Арбате превратились в огромные триколоры, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства.

Для медиа-фасадов создали ролики, в которых изображение развевающегося российского флага чередуется с панорамами столицы.

Высотные жилые здания напротив "домов-книжек" тоже последовательно меняют цвета: сначала они белые, затем синие и красные. Праздничная подсветка на Новом Арбате будет включена до конца выходных.

Всего для зданий - "книжек" на Новом Арбате специалисты разработали 20 сценариев световых проекций. Так, на День всех влюбленных на фасадах высоток зажглись алые сердца. К 23 февраля - засияли патриотические сюжеты. Москвичи увидели самолеты, солдат, развевающийся флаг, награды, георгиевскую ленточку, вечный огонь и салют.

Добавим, до 2016 года в столице планируется оснастить объектами архитектурной подсветки около двух тысяч зданий, в том числе в этом году - 352 здания.

А вот отметить День государственного флага москвичи могут, например, в парке "Кузьминки". Там состоится зарядка по авторской методике Smart Body. Проведут тренировку рекордсмены книги рекордов России братья Калуцких. Эти ребята не только покажут базовые упражнения, но и расскажут, как сохранить здоровье и бодрость духа.

Также горожане смогут попробовать печенье в форме флага. Сделать это можно будет у входа на станции метро "Таганская" и "Марксистская", где состоится акция "Вкусный цвет праздника".

Главные мероприятия Дня государственного флага России пройдут в парке Победы на Поклонной горе. Там готовят шествие с большим полотнищем, праздничный концерт и запуск в небо нескольких тысяч воздушных шаров.