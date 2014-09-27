С субботы изменится график движения электричек МЖД

Фото: ИТАР-ТАСС

С 27 сентября по 13 декабря изменится график движения нескольких пригородных поездов. Изменения затронут Ярославское, Белорусское, Киевское и Казанское направления, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На Ярославском направлении из-за ремонта путей 27 сентября, 4 и 11 октября отменят два экспресса - из Пушкино в 21.50 и из Москвы до Пушкино в 22.30.

На Белорусском направлении 29 и 30 сентября пройдут работы по замене стрелочных переводов на станции Можайск. Из-за этого сократят маршрут следования ряда электричек на участках Дорохово - Бородино и Кубинка-1 - Можайск.

На Киевском направлении начнется ремонт путей на перегоне Суходрев - Ерденево. С 29 сентября по 3 октября и с 7 по 11 октября отменят ряд электричек. На участке Малоярославец - Калуга-1 выведут из расписания поезда из Москвы, отправляющиеся в 10.23, 14.05 и 18.24 и со станции Калуга - в 7.34, 14.29, 18.00.

Также будет отменен ряд поездов на участке Нара - Ожигово. От Апрелевки до Калуги пустят экспресс, который будет отправляться в 0.37.

На Казанском направлении 30 сентября пройдут работы по ремонту путей на станции Люберцы. В связи с этим электричка из Москвы в 9.20 отправится на час позже по укороченному маршруту до станции Куровская.

Ознакомиться с изменениями в расписании электричек также можно на вокзалах и остановках Московской железной дороги.