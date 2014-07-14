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Ж/Д и вокзалы

14 июля 2014, 12:42

На 700-летие Сергия Радонежского пустят дополнительные электрички

электрички Сергиев Посад ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

В дни празднования 700-летия со дня рождения Сергия Радонежского увеличится количество электричек на Ярославском направлении. Об изменении расписания поездов сообщили в пресс-службе "Центральной пригородной пассажирской компании".

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Количество пригородных поездов на маршруте Москва – Сергиев Посад – Москва увеличится в период с 18 по 20 июля - в дни, когда Троице-Сергиеву Лавру планируют посетить особенно много гостей и паломников. На 18 июля назначено 8 дополнительных электричек: поезда Москва – Сергиев Посад с отправлением в 9:50 и 13:58, экспрессы Москва – Сергиев Посад с отправлением в 10:58 и 14:54, поезда Сергиев Посад – Москва с отправлением в 11:43 и 10:04 и экспрессы Сергиев Посад – Москва с отправлением в 12:25 и 17:36. 19 и 20 июля пассажиры смогут воспользоваться дополнительными составами Москва – Сергиев Посад в 10:45 и Сергиев Посад – Москва в 13:57.

Кроме того, 18 июля продлены до станции Сергиев Посад маршруты следования электричек Москва – Пушкино (с отправлением в 7:59, 10:24 и 15:22) и Москва – Софрино (в 14:51). Поезда Пушкино – Москва (в 12:49, 15:51 и 16:55) и Софрино – Москва (в 16:37) также будут отправляться из Сергиева Посада.

19 и 20 июля до Сергиева Посада можно будет добраться на поезде Москва – Пушкино в 07:59 и на поезде Москва – Софрино в 08:50, а назад в столицу вернуться с платформы Сергиева Посада электричками Софрино – Москва в 13:29 или Пушкино – Москва в 15:51.

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