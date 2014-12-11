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Ж/Д и вокзалы

11 декабря 2014, 12:30

Стоимость проезда в электричках вырастет с 1 января

электрички цены ЦППК пригородные перевозки ж/д и вокзалы

Фото: M24.ru

С 1 января 2015 года проезд в столичных электричках подорожает, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Цена на билет за проезд по Москве вырастет на 2 рубля и составит 30 рублей, а тариф на одну зону между столицей и областью составит 19 рублей, что дороже нынешней цены на 1,5 рубля.

Как изменятся тарифы на электрички

Стоимость абонементов на пригородные направления пока неизвестна – она еще не согласована с органами исполнительной власти Москвы.

Полученные от продажи билетов средства направят на реконструкцию, ремонт и обслуживание 101 остановки, а также на покупку 20 новых электричек.

Контракты на пригородные пассажирские перевозки будут заключать на 15 лет вместо пяти. Заключение таких долгосрочных контрактов будет способствовать тому, что компании-перевозчики станут закупать больше новых поездов. Конкурс на выбор компаний-перевозчиков объявят в ближайшее время.

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Отметим, за 2013-2014 годы закуплено 30 новых электричек, 12 из них повышенной комфортности.

Центральная пригородная пассажирская компания переоборудовала 62 из 413 арендованных пригородных поездов ОАО "РЖД". В электричках устанавливают новое климатическое оборудование и систему безопасности, обеспечиваются условия для использования маломобильными пассажирами.

Напомним, сегодня фиксированный тариф - 28 рублей вне зависимости от дальности поездки - действует на 23 маршрутах. Речь идет о поездках в электричках с московских вокзалов по 12 направлениям:

  • Лось;
  • Косино;
  • Новогиреево;
  • Бутово;
  • Сетунь;
  • Трикотажная;
  • Рабочий Поселок;
  • Бирюлево-Пассажирская;
  • Переделкино;
  • Новопеределкино;
  • Марк;
  • Ховрино.

"Зонные" тарифы в Москве поднимаются одновременно с Подмосковьем, где с 1 января 2015 года также планируется увеличить стоимость проезда с 17,5 до 19 рублей . Правда, в Подмосковье хотели ввести понижающий коэффициент на длительные поездки, то есть ввести 50%-ную скидку на проезд по первой и последней тарифной зоне.

Проект постановления правительства области, предусматривающий эту скидку, был опубликован для антикоррупционной экспертизы в конце октября. Однако позже пункт о введении понижающего коэффициента исчез из документа. Таким образом, очевидно, что подмосковные власти от скидки отказались. В московском проекте повышения тарифов о ней тоже не говорится.

1 ноября был подписан договор между правительством Московский области, ОАО "Универсальная электронная карта"и ФГУП "Мострансавто" о введении единой региональной транспортной карты, с помощью которой пассажиры Подмосковья смогут получать скидки на проезд. Карту планируют ввести в работу в 2015 году. Пополнить ее можно будет через интернет, мобильные телефоны и банкоматы.

Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания рассматривает возможность установки автоматов по продаже билетов в электричках.

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