Пригородный поезд Москва – Клин задержали больше чем на час

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Электропоезд, направлявшийся из Москвы в Клин, задерживается в пути более чем на час, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК), ранее другую электричку, которая следовала в противоположном направлении – из Клина в Москву – пришлось задержать на станции Крюково. Отмечается, что по независящим от железнодорожников причинам пассажиры были вынуждены ждать отправления в течение 58 минут. Это, в свою очередь, привело к опозданию электрички из Москвы более чем на час.

В МТ ППК также подчеркнули, что остальные пригородные поезда курсируют по обычному графику.