Курс рубля занижают спекуляции банков - эксперт

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Курс рубля на Московской валютной бирже, а также формирующийся на его основе официальный курс Центробанка, необоснованно занижены, рассказал M24.ru гендиректор ООО "ФинЭкспертиза" Агван Микаэлян. Разница между существующим и так называемым реальным курсом рубля в настоящее время составляет около 20 процентов. А происходит это из-за спекуляций российских банков.

"Во-первых, я хотел бы коснуться заявления Минфина, обещавшего начать продавать валютные запасы. Понимаете, заявление правительства сыграло свою роль, но серьезных шагов оно не предприняло. Вместо введения контроля за валютными спекуляциями Минфин просто пригрозил потратить свои средства. Тем не менее, заявление успокоило истерику, а ведь то, что вчера происходило на бирже - и есть настоящая истерика", - сообщил Микаелян.

Минфин занялся валютными интервенциями в поддержку рубля

По его словам, в сложившейся ситуации виноваты российские банки. "Президент сказал, что знает, кто стоит за валютными спекуляциями, и обещал назвать имена. Но они так и не прозвучали. А я скажу - это наши с вами российские банки. Они получают средства поддержки от Центробанка и пускают их на валютные спекуляции. Для банков - это путь к сказочному обогащению", - заявил эксперт.

Комментируя инициативы Центробанка по исправлению сложившейся ситуации на бирже, Микаелян подчеркнул, что деятельность ЦБ только вредит как рублю, так и российской экономике в целом. "ЦБ повысил ключевую ставку. К чему это приведет? Тут надо понимать, что этот финансовый инструмент способен хорошо работать в прозрачных экономиках с системой валютного контроля. Это не про экономику России. Да вы сами все вчера видели, после повышения ключевой ставки курсы евро и доллара к вечеру поднялись до космических высот. Для экономики это решение убийственно. Экономика России не имеет отраслей, которые могут нормально существовать при такой высокой ключевой ставке. Это только небольшая кучка экспортеров, да компании с доходом в иностранной валюте. Действия ЦБ в сложившейся ситуации непрофессиональны", - рассказал он.

Эксперт перечислил меры, необходимые для поддержки рубля. "Те шаги, которые сейчас принимаются - ничего не исправят. Нужно ввести отслеживание спекулятивных сделок с валютой. Это должно быть сделано в первую очередь. Второе: допустить денежные безналичные переводы только за уже поставленные товары и услуги. И, конечно, ввести налог на спекулятивные сделки с валютой, процентов 90 от суммы. Это самые действенные меры по спасению рубля", - отметил он.

По словам Микаеляна, курс рубля необоснованно сильно занижен. "Сейчас доллар, по моим расчетам, должен стоить 49-50 рублей, евро - примерно 65, но никак не 100 и не 85! Это можно объяснить только спекуляциями в огромных масштабах", - подчеркнул он.

Напомним, официальный курс евро на 18 декабря, установленный Центробанком, вырос на 8,4 рубля до 84,58 рубля. Курс доллара вырос на 6,6 рубля до 67,78 рубля.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост.