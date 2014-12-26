Суббота24: идем на ярмарки, едим на “ВкусноФесте” и пишем письма Щелкунчику

Фото: m24.ru

Концерт рождественской музыки, арт-эксперимент “32 вопроса от Кейджа” в “Гараже”, танцевальный флешмоб Дедов Морозов и еще 21 событие в субботу, 27 декабря.

10:00

Пишем письма Щелкунчику и собираем снеговиков в Парке Горького

В эти выходные в Парке Горького начинают работу новые площадки, посвященные праздникам. Например, площадь Музыкальной эстрады превратится в гостиную из сказки “Щелкунчик и мышиный король”. Сцена станет камином, рядом с которым будут лежать подарки, а рядом появится пятиметровая фигура Щелкунчика. В кармане у героя будет сделан почтовый ящик, куда можно будет опустить новогоднее письмо.

Также посетителям парка будет интересно поиграться с арт-снеговиками, которых нужно не лепить, а собирать и разбирать. Они не таят, а своим внешним видом продолжают парковую тематику поп-арта.

Место: парк Горького, улица Крымский вал, дом 9 Цена: вход свободный



Фото: m24.ru/Александр Авилов

10:00 - 22:00

Погружаемся в мир советского детства

Новый год - самое время вспомнить о детстве и узнать, что помнят и любят другие. Для этого можно отправиться на выставку “Советское детство”, которая продолжается в Музее Москвы. Здесь вы сможете увидеть игрушки, книжки, одежду, мебель, картинки и мультфильмы, - все, чем жил советский ребенок, Те, кто в детстве ходил в “Детский мир” и смотрел “Спокойной ночи. малыши!", смогут поностальгировать, а подрастающее поколение через простые предметы в экспозиции получить урок истории в доступной форме.

Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2 Цена: вход платный



Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

11:00 - 22:00

Отвечаем на вопросы от Джона Кейджа

На этой неделе начинается арт-эксперимент “32 вопроса от Кейджа” в центре современного искусства “Гараж”. Это ежегодный проект, главные герои которого - сами посетители. В основе эксперимента - музыка. На основе лекции известного композитора XX века Джона Кейджа “Композиция как процесс” выбраны 32 вопроса, на которые и предстоит ответить гостям, передвигаясь по пяти зонам. Инсталляции и объекты для проекта создавались лучшими российскими и зарубежными мастерами звука и света. Арт-объекты позволят испытать новые ощущения, взаимодействовать со звуком и научиться видеть искусство с новых сторон.

Место: музей современного искусства “Гараж”, улица Крымский вал, дом 9 Цена: вход платный



Фото: m24.ru/Юлия Иванко

11:00 - 22:00

Открываем окно в Африку

Если вам хочется отвлечься от новогодней суеты и мысленно перенестись в далекие страны, стоит посетить арт-центр Exposed. Здесь проходит двойная выставка “Окно в Африку” и “Фрагменты Азии”. На ней через фотографии Джона Кенни вы сможете увидеть красоты и силу людей, живущих на непростом африканском континенте. А вторая выставка, включающая фотографии, предметы мебели и картины, раскроет мир Азии, его эстетику и индивидуальность.

Место: арт-центр Exposed, улица Шаболовка, дом 31Г Цена: вход свободный



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

12:00 - 22:00

Идем на ярмарку подарков и вкусной еды

На этой неделе в Парке искусств МУЗЕОН открывается ярмарка подарков и вкусной еды “Мир”. Она разделена на пять тематических зон. Например, в “Провансе” будут продаваться всевозможные винтажные вещи. В “Русской” зоне можно будет присмотреть валенки, сувениры из дерева и другие вещи с национальной тематикой, в “Американском” разделе выставят на продажу винил, в “Скандинавском” - вязаные вещи, а в “Детской” зоне можно будет подыскать подарки для детей. Гостей также ждет музыка и угощение

Место: парк искусств МУЗЕОН, Крымский вал, дом 2 Цена: вход свободный



Фото: m24.ru/Александр Авилов

12:00 - 20:00

Ищем подарки на ретромаркете

27 декабря в культурном центре “ДОМ” пройдет второй ретро-маркет “Блошинка”. На нем будет проаваться российский и зарубежный антиквариат: куклы, украшения, фарфор, стекло, ковры и другие предметы интерьера, а также одежда и бижутерия, букинистические издания. Все это может стать необычным подарком на Новый год или ярким аксессуаром на корпоратив.

Место: культурный центр “ДОМ” Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4 Цена: вход свободный



Фото: m24.ru

12:00 - 21:00

Едим сладости на “ВкусноФесте”

На этих выходный в парке “Сокольники” будет проходить рождественская ярмарка городских сладостей и подарков “ВкусноФест”. Здесь моно будет купить капкейки, маффины и другие модные вкусности, а также более традиционные угощения. Свои сладости представят кафе студии Артемия Лебедева, кондитерский дом La Cannelle, кафе-кондитерские “Хлеб&Co”, сеть кофеен Krispy Kreme, а также Christmas Kitchen, Hungry Bear, Le Present, и многие другие. Кроме еды, на ярмарке будут продаваться карнавальные костюмы, новогодние подарки и сувениры.

Место: парк культуры и отдыха “Сокольники”, Сокольнический вал дом 1, строение 1 Цена: вход свободный



Фото: m24.ru

12:00 - 19:00

Идем на робоелку

В "Сокольниках" продолжаются детские Робоелки. Представления подойдут для тех, кто не хочет в праздновании Нового года ограничиваться традиционными сказочными героями, ведь главный герой этой елки - большой робот Титан, который приезжает в Москву и готов встретить праздник со своими гостями. Его спутниками и друзьями станут Снеговик, Ледяная Шестеренка и другие роботы. Спектакль начинается в 12:00, 15:00 и 19:00. За час до начала Робоелки для гостей пройдет развлекательная программа.

Место: парк Сокольники, улица Сокольнический вал, дом 1, павильон 11.1 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

12:00

Идем на фестиваль “Кинозима”

Третий год подряд на площадках Москино проходит фестиваль “Кинозима”. Фильмы разделены на тематические блоки. Так, “Путешествия” вклчают в себя программы, связанные с культурами разных народов России и елки в стилистиках разных стан и народов. Программа “Фильмы для хорошего настроения” включает в себя комедии и позитивные короткометражки. “Фильмы для гурманов” посвящены еде, кинолетны обо всем прекрасном собраны в программе “Красота по…”. Для детей есть отдельна программа “Киносказки”. Полное расписание и адреса площадок можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.

Место: кинотеатры “Сатурн”, “Космос”, “Звезда”, “Спутник”, “Факел”, “Тула” Цена: вход бесплатный



Фото: m24.ru

12:00 - 21:00

Смотрим выставку календаря Pirelli

В Мультимедиа Арт музее проходит выставка, посвященная яркому и отчасти скандальному явлению в моде и фотографии - календарю Pirelli. Этот самый известный в мире календарь издается с 1964 года, в разное время на его страницах были фотографии Синди Кроуфорд, Софи Лорен, Кейт Мосс, Моники Белуччи, Пенелопы Крус, Джулианны Мур и других знаменитостей. За много лет календарь стал символом роскоши. В 42-м выпуске календаря фотограф Стивен Мейзел запечатлел Кэролин Мерфи, Камерон Рассел, Ракель Циммерман, Адриану Лиму, Наталью Водянову, Сашу Лусс и многих других.

Место: Мультимедиа Арт Музей, улица Остоженка, 16 Цена: вход платный



Фото: m24.ru/Юлия Накошная

13:00- 19:30

Смотрим танцевальный флешмоб Дедов Морозов

В канун Нового года по Москве ходят группы Дедов Морозов, которые ведут себя “не по шаблону” - устраивают танцевальные флешмобы. Представления проходят на городских улицах, в культурных центрах, аэропортах и других местах. Так, в субботу 27 декабря Деды Морозы станцуют в 13:00 в Культурном центре ЗИЛ, в 13:20 - в Планетарии, в 14:00 - в Зоопарке 15:00 - на Сретенском бульваре, через час - на Рождественском, а в 18:30 на Чистопрудном. Полное расписание выступлений необычного хореографического ансамбля можно увидеть на сайте

Место: полный список мест с адресами можно посмотреть на сайте Цена: вход свободный



Фото: m24.ru

14:00

Идем на новогодний бал-маскарад

Новогодний бал-маскарад “12 месяцев одного года” пройдет в библиотеке имени Некрасова. Он откроется в 14:00 приветствием от Деда Мороза и Снегурочки, после чего гости смогут выбрать занятие по душе. Весь день в библиотеке будут проходить выступления и мастер-классы от Школы исторического бального танца "Светский парад" (на мастер-классы нужна сменная обувь) и книжная ярмарка-продажа. Также гостей ожидает много языковых мастер-классов, дегустация болгарских соков и французских круассанов, уличный квест для детей и взрослых “Щелкунчик и Мышиный король”. А вечером в 20:00 покажут спектакль «1914» театра «Птица двух миров» по произведениям Бунина и Андреева.

Место: Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова, улица Бауманская, дом 58/25, строение 14 Цена: вход бесплатный



Фото: m24.ru

14:00

Создаем футуристическую книгу

В субботу в государственном музее Маяковского пройдет мастер-класс для детей и взрослых "Футуристическая мастерская". Ведущий занятия, известный художник-футурист Сергей Якунин расскажет о природе буквы и книги, о гравюре, печати и архитектонике книжного издания. Итогом мастер-класса станет создание собственной футуристической книги. Мастер-класс проводится в рамках выставки "Шесть невозможностей до завтрака: английский нонсенс и русский алогизм".

Место: Выставочный зал Дом Чехова, улица Малая Дмитровка, дом 29, строение 4 Цена: вход платный, предварительная запись. +7 (495) 694-26-95



Фото: m24.ru

16:00—22:00

Идем на вечеринку андеграунда

На дизайн-заводе “Флакон” в субботу пройдет фестиваль уличной культуры StreetFire. Гостей ожидают танцевальные соревнования в номинациях Breaking и Twerk, судьями в которых выступят знаменитые хореографы и участники мировых соревнований. Судьи не только будут выбирать лучшего из лучших, но и покажут собственные шоу-кейсы. Также в программе музыка и граффити.

Место: Дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 12, вход 5 Цена: вход свободный



Фото: m24.ru

16:00

Делаем новогодний хвойный венок

В субботу в галерее “Твинстор” пройдет мастер-класс “Новогодний венок из натуральной хвои”, на котором профессиональные флористы покажут участникам, как из натуральной хвои сделать рождественский венок и красиво его оформить. Мастер-класс проходит в рамках выставки-ярмарки “Домашняя лавка”.

Место: галерея “Твинстор”, 1-й Щипковский переулок, дом 4 Цена: вход платный, необходима предварительная запись по телефону 8 (967)118-52-38



Фото: m24.ru

16:00

Слушаем “Щелкунчика” в исполнении органа

В Кафедральном соборе святых Петра и Павла в рамках V Международного фестиваля искусств “Дорога в Рождество” пройдет концерт “Щелкунчик”. Музыка Чайковского будет звучать в исполнении знаменитого соборного органа, фортепиано и клавесина. У гостей будет прекрасная возможность услышать историю о Щелкунчике, Мышином короле, добре и зле только лишь на языке музыки. А дети, пришедшие на вечер, получат в подарок раскраску.

Место: Кафедральный Собор свв. Петра и Павла. Старосадский переулок, дом 7/10 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

16:00

Рисуем акварелью по мокрому

В центре “Пунктум” предлагают порисовать акварелью. Техника рисования по мокрому листу, которая возможна только для акварели, создает очень интересные эффекты размытых, перетекающих друг в друга красок. Не надо быть художником с опытом, чтобы получить удовольствие от этого процесса. Посетители мастер-класса создадут два рисунка - животных и пейзаж.

Место: культурный центр "Пунктум", Тверская улица, дом 12, строение 2, 4 этаж Цена: вход платный



Фото: m24.ru

17:00

Слушаем “Струны авангарда”

В рамках концертной программы “Музыка в зале” в галерее "Беляево" пройдет концерт, посвященный авангардным композиторам. Прозвучат произведения Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной и Якоба Дракмана.

Место: Галерея "Беляево". улица Профсоюзная, дом 100 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

18:00

Идем на встречу волшебников

В антикафе “Зеленая дверь” в эту субботу пройдет рождественская “Встреча Ордена Феникса”, на которую традиционно приходят любители “поттерианы” и просто интересующиеся. В программе - традиционные игры “Ордена Феникса” “Гиппогриф” (аналог “Крокодила”), волшебная “Мафия”, “Активити” по-поттерски и другие развлечения, а также тематические угощения и напитки.

Место: антикафе “Зеленая дверь” Милютинский переулок, дом 19/4 строение 1 Цена: вход платный



Кадр из фильма "Гарри Поттер". Фото: imdb.com

19:00

Изучаем физиогномику

Проект Brainmania приглашает всех желающих на занятие “Что мое лицо сообщает о моем характере и возможностях”. На нем в мини-группах участники будут учиться считывать информацию о человеке по его лицу. Ведь говорят, по нему можно прочитать всю нашу жизнь, узнать о сильных и слабых сторонах характера и даже определить совместимость пар.

Место: улица Орджоникидзе, дом 11 строение 11, офис 215 Цена: вход платный, необходима регистрация по телефону +7 (495) 220-21-15 или на сайте



Фото: M24.ru

19:00

Идем на экскурсию по новогодней Москве

В канун праздников проводится много экскурсий, посвященных празднованию Нового года. Это отличная возможность полюбоваться украшенной к праздникам столицей, увидеть самые красивые московские елки, а также пройти ликбез по истории праздника. Например, проект “Москва шаг за шагом” обещает рассказать участникам экскурсии 25 занимательных фактов и историй о Новом годе. Какие новшества ввел Петр I, какие традиции существовали испокон веков, как они преломляются сегодня? Участники увидят самые главные и красиво украшенные здания города, полюбуются его видом с площадки Воробьевых гор, и, конечно, загадают желание.

Место: встреча на ступеньках театра Сатиры, Триумфальная площадь, дом 2 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

21:00

Идем на поэтический вечер

В арт-клубе FreeLabs пройдет творческий вечер поэта Василия Корсунова, на котором будет представлен новый сборник его стихов. Произведения объединяются в театральный моно-этюд "Неомения", который, в свою очередь, служит продолжением программы Корсунова "Планета поэт". Также на вечере будет презентована поэма "Сердце-луна".

Место: арт-клуб FreeLabs, улица Большая садовая, дом 10 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

20:30

Слушаем испанскую рождественскую музыку

В соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии пройдет концерт “Старинная музыка Рождества”. Он посвящен испанской музыке, и исполнять ее будут музыканты из Испании. В программе - произведения музыкантов, которые завоевали славу у себя на родине, но еще не до конца открыты у нас в стране.

Место: собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, Малая Грузинская улица, дом 27/13 Цена: вход платный



Фото: m24.ru

23:30

Идем на ретроночь американского кино

Ночью с субботы на воскресенье ЦДХ ждет всех на Новогоднюю ретро-ночь американского кино. Будут показаны фильмы "Эта замечательная жизнь" (1946), "Праздничная гостиница" (1942) и "Чудо на 34-й улице" (1947), которые погрузят зрителей в рождественскую атмосферу Америки 1940-х годов. Пространство вечера будет оформлено в стиле эпохи, музыкальное сопровождение также соответствующие. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф. Также в программе - танцевальные мастер-классы, представления и постановки от выпускников ГИТИСа и ВГИКа и многое другое.

Место: Центральный дом Художника, улица Крымский вал, дом 10 Цена: вход платный

