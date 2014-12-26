Суббота24: идем на ярмарки, едим на “ВкусноФесте” и пишем письма Щелкунчику

Фото: m24.ru
Концерт рождественской музыки, арт-эксперимент “32 вопроса от Кейджа” в “Гараже”, танцевальный флешмоб Дедов Морозов и еще 21 событие в субботу, 27 декабря.
10:00
Пишем письма Щелкунчику и собираем снеговиков в Парке Горького
В эти выходные в Парке Горького начинают работу новые площадки, посвященные праздникам. Например, площадь Музыкальной эстрады превратится в гостиную из сказки “Щелкунчик и мышиный король”. Сцена станет камином, рядом с которым будут лежать подарки, а рядом появится пятиметровая фигура Щелкунчика. В кармане у героя будет сделан почтовый ящик, куда можно будет опустить новогоднее письмо.
Также посетителям парка будет интересно поиграться с арт-снеговиками, которых нужно не лепить, а собирать и разбирать. Они не таят, а своим внешним видом продолжают парковую тематику поп-арта.
Цена: вход свободный
Фото: m24.ru/Александр Авилов
10:00 - 22:00
Погружаемся в мир советского детства
Новый год - самое время вспомнить о детстве и узнать, что помнят и любят другие. Для этого можно отправиться на выставку “Советское детство”, которая продолжается в Музее Москвы. Здесь вы сможете увидеть игрушки, книжки, одежду, мебель, картинки и мультфильмы, - все, чем жил советский ребенок, Те, кто в детстве ходил в “Детский мир” и смотрел “Спокойной ночи. малыши!", смогут поностальгировать, а подрастающее поколение через простые предметы в экспозиции получить урок истории в доступной форме.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
11:00 - 22:00
Отвечаем на вопросы от Джона Кейджа
На этой неделе начинается арт-эксперимент “32 вопроса от Кейджа” в центре современного искусства “Гараж”. Это ежегодный проект, главные герои которого - сами посетители. В основе эксперимента - музыка. На основе лекции известного композитора XX века Джона Кейджа “Композиция как процесс” выбраны 32 вопроса, на которые и предстоит ответить гостям, передвигаясь по пяти зонам. Инсталляции и объекты для проекта создавались лучшими российскими и зарубежными мастерами звука и света. Арт-объекты позволят испытать новые ощущения, взаимодействовать со звуком и научиться видеть искусство с новых сторон.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru/Юлия Иванко
11:00 - 22:00
Открываем окно в Африку
Если вам хочется отвлечься от новогодней суеты и мысленно перенестись в далекие страны, стоит посетить арт-центр Exposed. Здесь проходит двойная выставка “Окно в Африку” и “Фрагменты Азии”. На ней через фотографии Джона Кенни вы сможете увидеть красоты и силу людей, живущих на непростом африканском континенте. А вторая выставка, включающая фотографии, предметы мебели и картины, раскроет мир Азии, его эстетику и индивидуальность.
Цена: вход свободный
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
12:00 - 22:00
Идем на ярмарку подарков и вкусной еды
На этой неделе в Парке искусств МУЗЕОН открывается ярмарка подарков и вкусной еды “Мир”. Она разделена на пять тематических зон. Например, в “Провансе” будут продаваться всевозможные винтажные вещи. В “Русской” зоне можно будет присмотреть валенки, сувениры из дерева и другие вещи с национальной тематикой, в “Американском” разделе выставят на продажу винил, в “Скандинавском” - вязаные вещи, а в “Детской” зоне можно будет подыскать подарки для детей. Гостей также ждет музыка и угощение
Цена: вход свободный
Фото: m24.ru/Александр Авилов
12:00 - 20:00
Ищем подарки на ретромаркете
27 декабря в культурном центре “ДОМ” пройдет второй ретро-маркет “Блошинка”. На нем будет проаваться российский и зарубежный антиквариат: куклы, украшения, фарфор, стекло, ковры и другие предметы интерьера, а также одежда и бижутерия, букинистические издания. Все это может стать необычным подарком на Новый год или ярким аксессуаром на корпоратив.
Цена: вход свободный
Фото: m24.ru
12:00 - 21:00
Едим сладости на “ВкусноФесте”
На этих выходный в парке “Сокольники” будет проходить рождественская ярмарка городских сладостей и подарков “ВкусноФест”. Здесь моно будет купить капкейки, маффины и другие модные вкусности, а также более традиционные угощения. Свои сладости представят кафе студии Артемия Лебедева, кондитерский дом La Cannelle, кафе-кондитерские “Хлеб&Co”, сеть кофеен Krispy Kreme, а также Christmas Kitchen, Hungry Bear, Le Present, и многие другие. Кроме еды, на ярмарке будут продаваться карнавальные костюмы, новогодние подарки и сувениры.
Цена: вход свободный
Фото: m24.ru
12:00 - 19:00
Идем на робоелку
В "Сокольниках" продолжаются детские Робоелки. Представления подойдут для тех, кто не хочет в праздновании Нового года ограничиваться традиционными сказочными героями, ведь главный герой этой елки - большой робот Титан, который приезжает в Москву и готов встретить праздник со своими гостями. Его спутниками и друзьями станут Снеговик, Ледяная Шестеренка и другие роботы. Спектакль начинается в 12:00, 15:00 и 19:00. За час до начала Робоелки для гостей пройдет развлекательная программа.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru
12:00
Идем на фестиваль “Кинозима”
Третий год подряд на площадках Москино проходит фестиваль “Кинозима”. Фильмы разделены на тематические блоки. Так, “Путешествия” вклчают в себя программы, связанные с культурами разных народов России и елки в стилистиках разных стан и народов. Программа “Фильмы для хорошего настроения” включает в себя комедии и позитивные короткометражки. “Фильмы для гурманов” посвящены еде, кинолетны обо всем прекрасном собраны в программе “Красота по…”. Для детей есть отдельна программа “Киносказки”. Полное расписание и адреса площадок можно посмотреть на официальном сайте фестиваля.
Цена: вход бесплатный
Фото: m24.ru
12:00 - 21:00
Смотрим выставку календаря Pirelli
В Мультимедиа Арт музее проходит выставка, посвященная яркому и отчасти скандальному явлению в моде и фотографии - календарю Pirelli. Этот самый известный в мире календарь издается с 1964 года, в разное время на его страницах были фотографии Синди Кроуфорд, Софи Лорен, Кейт Мосс, Моники Белуччи, Пенелопы Крус, Джулианны Мур и других знаменитостей. За много лет календарь стал символом роскоши. В 42-м выпуске календаря фотограф Стивен Мейзел запечатлел Кэролин Мерфи, Камерон Рассел, Ракель Циммерман, Адриану Лиму, Наталью Водянову, Сашу Лусс и многих других.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru/Юлия Накошная
13:00- 19:30
Смотрим танцевальный флешмоб Дедов Морозов
В канун Нового года по Москве ходят группы Дедов Морозов, которые ведут себя “не по шаблону” - устраивают танцевальные флешмобы. Представления проходят на городских улицах, в культурных центрах, аэропортах и других местах. Так, в субботу 27 декабря Деды Морозы станцуют в 13:00 в Культурном центре ЗИЛ, в 13:20 - в Планетарии, в 14:00 - в Зоопарке 15:00 - на Сретенском бульваре, через час - на Рождественском, а в 18:30 на Чистопрудном. Полное расписание выступлений необычного хореографического ансамбля можно увидеть на сайте
Цена: вход свободный
Фото: m24.ru
14:00
Идем на новогодний бал-маскарад
Новогодний бал-маскарад “12 месяцев одного года” пройдет в библиотеке имени Некрасова. Он откроется в 14:00 приветствием от Деда Мороза и Снегурочки, после чего гости смогут выбрать занятие по душе. Весь день в библиотеке будут проходить выступления и мастер-классы от Школы исторического бального танца "Светский парад" (на мастер-классы нужна сменная обувь) и книжная ярмарка-продажа. Также гостей ожидает много языковых мастер-классов, дегустация болгарских соков и французских круассанов, уличный квест для детей и взрослых “Щелкунчик и Мышиный король”. А вечером в 20:00 покажут спектакль «1914» театра «Птица двух миров» по произведениям Бунина и Андреева.
Цена: вход бесплатный
Фото: m24.ru
14:00
Создаем футуристическую книгу
В субботу в государственном музее Маяковского пройдет мастер-класс для детей и взрослых "Футуристическая мастерская". Ведущий занятия, известный художник-футурист Сергей Якунин расскажет о природе буквы и книги, о гравюре, печати и архитектонике книжного издания. Итогом мастер-класса станет создание собственной футуристической книги. Мастер-класс проводится в рамках выставки "Шесть невозможностей до завтрака: английский нонсенс и русский алогизм".
Цена: вход платный, предварительная запись. +7 (495) 694-26-95
Фото: m24.ru
16:00—22:00
Идем на вечеринку андеграунда
На дизайн-заводе “Флакон” в субботу пройдет фестиваль уличной культуры StreetFire. Гостей ожидают танцевальные соревнования в номинациях Breaking и Twerk, судьями в которых выступят знаменитые хореографы и участники мировых соревнований. Судьи не только будут выбирать лучшего из лучших, но и покажут собственные шоу-кейсы. Также в программе музыка и граффити.
Цена: вход свободный
Фото: m24.ru
16:00
Делаем новогодний хвойный венок
В субботу в галерее “Твинстор” пройдет мастер-класс “Новогодний венок из натуральной хвои”, на котором профессиональные флористы покажут участникам, как из натуральной хвои сделать рождественский венок и красиво его оформить. Мастер-класс проходит в рамках выставки-ярмарки “Домашняя лавка”.
Цена: вход платный, необходима предварительная запись по телефону 8 (967)118-52-38
Фото: m24.ru
16:00
Слушаем “Щелкунчика” в исполнении органа
В Кафедральном соборе святых Петра и Павла в рамках V Международного фестиваля искусств “Дорога в Рождество” пройдет концерт “Щелкунчик”. Музыка Чайковского будет звучать в исполнении знаменитого соборного органа, фортепиано и клавесина. У гостей будет прекрасная возможность услышать историю о Щелкунчике, Мышином короле, добре и зле только лишь на языке музыки. А дети, пришедшие на вечер, получат в подарок раскраску.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru
16:00
Рисуем акварелью по мокрому
В центре “Пунктум” предлагают порисовать акварелью. Техника рисования по мокрому листу, которая возможна только для акварели, создает очень интересные эффекты размытых, перетекающих друг в друга красок. Не надо быть художником с опытом, чтобы получить удовольствие от этого процесса. Посетители мастер-класса создадут два рисунка - животных и пейзаж.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru
17:00
Слушаем “Струны авангарда”
В рамках концертной программы “Музыка в зале” в галерее "Беляево" пройдет концерт, посвященный авангардным композиторам. Прозвучат произведения Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной и Якоба Дракмана.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru
18:00
Идем на встречу волшебников
В антикафе “Зеленая дверь” в эту субботу пройдет рождественская “Встреча Ордена Феникса”, на которую традиционно приходят любители “поттерианы” и просто интересующиеся. В программе - традиционные игры “Ордена Феникса” “Гиппогриф” (аналог “Крокодила”), волшебная “Мафия”, “Активити” по-поттерски и другие развлечения, а также тематические угощения и напитки.
Цена: вход платный
Кадр из фильма "Гарри Поттер". Фото: imdb.com
19:00
Изучаем физиогномику
Проект Brainmania приглашает всех желающих на занятие “Что мое лицо сообщает о моем характере и возможностях”. На нем в мини-группах участники будут учиться считывать информацию о человеке по его лицу. Ведь говорят, по нему можно прочитать всю нашу жизнь, узнать о сильных и слабых сторонах характера и даже определить совместимость пар.
Цена: вход платный, необходима регистрация по телефону +7 (495) 220-21-15 или на сайте
Фото: M24.ru
19:00
Идем на экскурсию по новогодней Москве
В канун праздников проводится много экскурсий, посвященных празднованию Нового года. Это отличная возможность полюбоваться украшенной к праздникам столицей, увидеть самые красивые московские елки, а также пройти ликбез по истории праздника. Например, проект “Москва шаг за шагом” обещает рассказать участникам экскурсии 25 занимательных фактов и историй о Новом годе. Какие новшества ввел Петр I, какие традиции существовали испокон веков, как они преломляются сегодня? Участники увидят самые главные и красиво украшенные здания города, полюбуются его видом с площадки Воробьевых гор, и, конечно, загадают желание.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru
21:00
Идем на поэтический вечер
В арт-клубе FreeLabs пройдет творческий вечер поэта Василия Корсунова, на котором будет представлен новый сборник его стихов. Произведения объединяются в театральный моно-этюд "Неомения", который, в свою очередь, служит продолжением программы Корсунова "Планета поэт". Также на вечере будет презентована поэма "Сердце-луна".
Цена: вход платный
Фото: m24.ru
20:30
Слушаем испанскую рождественскую музыку
В соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии пройдет концерт “Старинная музыка Рождества”. Он посвящен испанской музыке, и исполнять ее будут музыканты из Испании. В программе - произведения музыкантов, которые завоевали славу у себя на родине, но еще не до конца открыты у нас в стране.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru
23:30
Идем на ретроночь американского кино
Ночью с субботы на воскресенье ЦДХ ждет всех на Новогоднюю ретро-ночь американского кино. Будут показаны фильмы "Эта замечательная жизнь" (1946), "Праздничная гостиница" (1942) и "Чудо на 34-й улице" (1947), которые погрузят зрителей в рождественскую атмосферу Америки 1940-х годов. Пространство вечера будет оформлено в стиле эпохи, музыкальное сопровождение также соответствующие. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф. Также в программе - танцевальные мастер-классы, представления и постановки от выпускников ГИТИСа и ВГИКа и многое другое.
Цена: вход платный
Фото: m24.ru