На юге Москвы к концу лета реконструируют пруд Ангара

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К концу августа на юге столицы реконструируют пруд Ангара, который был построен в 1959 году, сообщает во вторник, 29 июля, пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Водоем расположен на пересечении Артековской улицы и Чонгарского бульвара. Решение о его реконструкции было принято после обращений жителей Нагорного района, которые используют его как зону отдыха: летом - для прогулок, зимой - для катания по льду.

В ведомстве отметили, что во время реконструкции водоема будет произведена гидроизоляция дна и отремонтирован верхний пояс системы берегоукрепления.