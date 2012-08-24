Земли вдоль Москвы-реки проверят на соответствие закону

Департамент земельных ресурсов города Москвы

На северо-западе Москвы проверят законность действий арендаторов земли вдоль береговой линии Москвы-реки. Департамент земельных ресурсов Москвы выяснит, везде ли жители столицы могут без ограничений спуститься к реке.

Как отмечается на сайте департамента, в СЗАО есть участки с береговой полосой шире 20 метров. Около десяти лет назад земли, расположенные в границах этой зоны, были сданы в аренду различным компаниям. А шесть лет назад, с июня 2006 года вступили в силу положения Водного кодекса РФ, согласно которым береговая полоса водного объекта общего пользования также предназначается для общего пользования. Однако некоторые землепользователи разместили вдоль Москвы-реки преграды, мешающие жителям округа подойти к берегам реки.

Управление регулирования землепользования (УРЗ) СЗАО разослало арендаторам земель вдоль Москвы-реки письма, в которых предложила внести изменения в договоры аренды - в части обеспечения свободного доступа к берегу. Десять арендаторов уже ответили на это согласием.

Информация по остальным 29 земельным участкам направлена в Госинспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. Эти земли проверят на соответствие закону. В случае необходимости власти обяжут арендаторов устранить незаконные нарушения, в том числе посредством судебных исков, отметил глава УРЗ СЗАО Игорь Ледехов.

Сейчас УРЗ столичных округов анализируют документацию и проверяют земельные участки вдоль берегов Москвы-реки по всему городу.