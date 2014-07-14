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Экология

14 июля 2014, 12:50

Москвичам разрешили купаться на шести городских пляжах

экология пляжи парки купание зоны отдыха санитарные нормы

Фото: ИТАР-ТАСС

Роспотребнадзор Москвы проверил девять зон отдыха с пляжами. Москвичам разрешили купаться лишь на шести из них, сообщается на сайте ведомства.

Купание разрешено в зонах "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" в СЗАО, озеро Белое в ВАО, Большой городской пруд, Озеро Черное в ЗелАО, "Мещерское" в ЗАО. При этом три зоны отдыха с купанием - "Большой Садовый пруд" в САО, пляжный комплекс "Бич Клаб" и пляж "Левобережный" в САО - закрыты из-за несоответствия качества воды требованиям санитарных норм.

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Из 32 зон без купания в эксплуатацию принято 28. В их числе: Головинские пруды, Ангарские пруды, парк "Дружба", прибрежная зона Химкинского водохранилища, Кузьминские пруды, Новоспасский и Екатерининский пруды.

В эксплуатацию не приняты следующие зоны отдыха: Красногвардейские, Патриаршие, Новодевичьи пруды, а также Калитниковский пруд.

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