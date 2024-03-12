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12 марта, 13:22

Истории

Ольха, орешник и тополь: каких растений опасаться аллергикам в Москве

Наступление весны является радостным событием для всех жителей Москвы, кроме тех, кто страдает от поллиноза. Уже в марте обычно начинается цветение ольхи, пыльца которой считается сильным аллергеном, а также орешника. Кроме того, впереди сезон березы и тополей. Рассказываем, какие растения и когда зацветают в столице.

Сезон аллергии

Фото: 123RF/lightfieldstudios

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды подготовили на март, апрель и май календарь цветения растений. Прогноз является примерным, поскольку погодные и климатические условия зачастую вносят свои коррективы. Из-за этого фактический период цветения в городе ежегодно может сдвигаться.

К первым растениям, которые обычно оживают уже в марте, относится ольха. Как правило, пыление этого дерева длится порядка трех недель, а его пыльца считается серьезным аллергеном. Однако сильные дождь и ветер могут несколько облегчить ситуацию для больных поллинозом. Кроме того, в первом месяце весны начинают цвести орешник, ива, тополь и береза. То же самое касается мать-и-мачехи и подснежника белоснежного.

Апрель считается месяцем цветения таких растений, как пролеска сибирская, медуница неясная, фиалка опушенная, чистяк весенний, ветреница лютиковая и дубравная. В этом же списке волчье лыко, гусиный лук и пролесник многолетний. Кроме того, калужница болотная, печеночница благородная, Петров крест, копытень европейский и хохлатка Маршалла.

В мае на столичных природных территориях появятся первоцвет весенний, будра плющевидная, чина весенняя, звездчатка жестколистная, ландыши, кислица обыкновенная, живучка ползучая, купальница и чистотел большой. Также город украсят такие деревья, как сирень, черемуха, слива, вишня и яблоня. В общей сложности в столице на природных территориях произрастает свыше 2 тысяч видов растений. Из них десять были занесены в Красную книгу Москвы.

Важный компонент экосистемы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первоцветы – это самые ранние растения, которые выходят из-под снега. Они являются важным компонентом экосистемы, поэтому срывать или уничтожать их не стоит. Об этом Москве 24 рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

С первоцветов берут взяток шмели, пчелы, которые просыпаются. Фактически природа для них предназначила эти растения. Первоцветы – это важный компонент экосистемы. Поэтому если так хищнически и варварски с ними обходиться, то не достанется меда.
Владимир Чуб
директор Ботанического сада МГУ

"Некоторые первоцветы уже находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Охраняются некоторые виды подснежников, крокусов, тюльпанов", – отметил эксперт.

Специалист также предупредил, что за уничтожение краснокнижных видов грозит ответственность вплоть до уголовной.

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