Ольха, орешник и тополь: каких растений опасаться аллергикам в Москве

Наступление весны является радостным событием для всех жителей Москвы, кроме тех, кто страдает от поллиноза. Уже в марте обычно начинается цветение ольхи, пыльца которой считается сильным аллергеном, а также орешника. Кроме того, впереди сезон березы и тополей. Рассказываем, какие растения и когда зацветают в столице.



Сезон аллергии

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды подготовили на март, апрель и май календарь цветения растений. Прогноз является примерным, поскольку погодные и климатические условия зачастую вносят свои коррективы. Из-за этого фактический период цветения в городе ежегодно может сдвигаться.

К первым растениям, которые обычно оживают уже в марте, относится ольха. Как правило, пыление этого дерева длится порядка трех недель, а его пыльца считается серьезным аллергеном. Однако сильные дождь и ветер могут несколько облегчить ситуацию для больных поллинозом. Кроме того, в первом месяце весны начинают цвести орешник, ива, тополь и береза. То же самое касается мать-и-мачехи и подснежника белоснежного.

Апрель считается месяцем цветения таких растений, как пролеска сибирская, медуница неясная, фиалка опушенная, чистяк весенний, ветреница лютиковая и дубравная. В этом же списке волчье лыко, гусиный лук и пролесник многолетний. Кроме того, калужница болотная, печеночница благородная, Петров крест, копытень европейский и хохлатка Маршалла.

В мае на столичных природных территориях появятся первоцвет весенний, будра плющевидная, чина весенняя, звездчатка жестколистная, ландыши, кислица обыкновенная, живучка ползучая, купальница и чистотел большой. Также город украсят такие деревья, как сирень, черемуха, слива, вишня и яблоня. В общей сложности в столице на природных территориях произрастает свыше 2 тысяч видов растений. Из них десять были занесены в Красную книгу Москвы.



Важный компонент экосистемы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первоцветы – это самые ранние растения, которые выходят из-под снега. Они являются важным компонентом экосистемы, поэтому срывать или уничтожать их не стоит. Об этом Москве 24 рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.





Владимир Чуб директор Ботанического сада МГУ С первоцветов берут взяток шмели, пчелы, которые просыпаются. Фактически природа для них предназначила эти растения. Первоцветы – это важный компонент экосистемы. Поэтому если так хищнически и варварски с ними обходиться, то не достанется меда.

"Некоторые первоцветы уже находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. Охраняются некоторые виды подснежников, крокусов, тюльпанов", – отметил эксперт.

Специалист также предупредил, что за уничтожение краснокнижных видов грозит ответственность вплоть до уголовной.

