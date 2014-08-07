В двух столичных парках появятся казачьи конные патрули

Фото: moscow.mchs.ru

За общественным порядком в двух столичных парках - 850-летия Москвы и Кузьминках - будут следить казачьи конные патрули, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Особое внимание казаки будут уделять любителям пожарить шашлыки на природе. Патрули будут проводить с нарушителями противопожарного режима разъяснительные беседы и, в случае необходимости, вызывать полицейских для составления административных протоколов.

В ведомстве добавили, что если этот вид профилактики покажет свою эффективность, то подобные "спецслужбы" появятся и других парках столицы.

В течение последних двух недель в Москве стоит жаркая погода, которая чревата возникновением стихийных пожаров. Так, 3 августа в Кузьминском парке, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем, произошло возгорание. Огонь охватил 600 квадратных метров территории парка.

Фото: moscow.mchs.ru

Ранее M24.ru сообщало, что Московский конный полк полиции 25 апреля принимал пополнение: Пермский конный завод безвозмездно передал полицейским лошадей.

Первый оперативный полк обеспечивает общественный порядок во время проведения массовых мероприятий в столице, а также патрулирует парки и лесные массивы города.

Это подразделение является самым крупным в Европе. Новых сотрудников оценил лично начальник главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин.