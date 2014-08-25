Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

25 августа 2014, 11:52

В Гольянове демонтировали незаконный шлагбаум

дворы шлагбаумы недвижимость незаконная установка

Фото: ggi.mos.ru

В районе Гольяново убрали незаконно установленный шлагбаум на проезжей части. Ранее на него многократно жаловались местные жители. Шлагбаум мешал проезду экстренных служб, сообщает пресс-служба Госинспекцию по недвижимости.

Жалобы на незаконный шлагбаум стали поступать в Госинспекцию по недвижимости в июле. Жители по Камчатской улице вл. 4, корп. 2 были обеспокоены тем, что к близлежащим домам не могут беспрепятственно подъехать экстренные службы.

Для проверки на место прибыли сотрудники Госинспекции, они подтвердили незаконность установки шлагбаума. Спустя некоторое время заграждение убрали, и сквозной проезд возобновился.

"Мосгорсправка": Как установить шлагбаум во дворе

Напомним, ранее M24.ru сообщало, что власти узаконят почти 500 нелегальных шлагбаумов, установленных в центре Москвы до 2010 года. Летом 2013 года было принято постановление о новом порядке установки ограждений во дворах. Теперь решение могут принимать жители дома или нескольких домов на общем собрании.

Территорию можно огородить, если земля оформлена в собственность жильцов. Для этого необходимо провести собрание жильцов, набрав не менее 51% голосов, выбрать место и тип шлагбаума, собрать деньги, договориться с подрядчиком, организовать круглосуточный контроль за шлагбаумом, а также согласовать схему и проект в муниципальном совете депутатов.

В проекте необходимо учесть тип шлагбаума, его размер и внешний вид, затем утвердить и отправить его в Совет муниципальных депутатов округа. Разрешить или запретить установку депутаты должны в течение 30 дней. При этом жильцам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд для пожарных машин, автомобилей полиции, скорой помощи и МЧС. Стоимость установки шлагбаума составляет в среднем 130-150 тысяч рублей.

Ссылки по теме

С вопросами по установке шлагбаума можно обратиться в Центр развития городского парковочного пространства по телефону: +7(499)372-0405.

Впрочем, нередко собственники или арендаторы зданий, а также жители многоквартирных домов размещают на прилегающей территории, тротуарах или проездах шлагбаумы или столбики, ограничивающие проход или проезд по земельному участку.

Напомним, что по закону земли общего пользования самовольно ограничивать нельзя. Штраф за самовольную, незаконную установку шлагбаума во дворе для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - 1-2 тысячи рублей, для юридических лиц - 10-20 тысяч рублей. После того, как выписан штраф, незаконно установленный шлагбаум необходимо демонтировать.

Сообщить о незаконном шлагбауме можно, позвонив по телефону горячей линии 628-53-62 или воспользовавшись порталом "Наш город".

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать