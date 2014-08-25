В Гольянове демонтировали незаконный шлагбаум

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В районе Гольяново убрали незаконно установленный шлагбаум на проезжей части. Ранее на него многократно жаловались местные жители. Шлагбаум мешал проезду экстренных служб, сообщает пресс-служба Госинспекцию по недвижимости.

Жалобы на незаконный шлагбаум стали поступать в Госинспекцию по недвижимости в июле. Жители по Камчатской улице вл. 4, корп. 2 были обеспокоены тем, что к близлежащим домам не могут беспрепятственно подъехать экстренные службы.

Для проверки на место прибыли сотрудники Госинспекции, они подтвердили незаконность установки шлагбаума. Спустя некоторое время заграждение убрали, и сквозной проезд возобновился.

"Мосгорсправка": Как установить шлагбаум во дворе

Напомним, ранее M24.ru сообщало, что власти узаконят почти 500 нелегальных шлагбаумов, установленных в центре Москвы до 2010 года. Летом 2013 года было принято постановление о новом порядке установки ограждений во дворах. Теперь решение могут принимать жители дома или нескольких домов на общем собрании.

Территорию можно огородить, если земля оформлена в собственность жильцов. Для этого необходимо провести собрание жильцов, набрав не менее 51% голосов, выбрать место и тип шлагбаума, собрать деньги, договориться с подрядчиком, организовать круглосуточный контроль за шлагбаумом, а также согласовать схему и проект в муниципальном совете депутатов.

В проекте необходимо учесть тип шлагбаума, его размер и внешний вид, затем утвердить и отправить его в Совет муниципальных депутатов округа. Разрешить или запретить установку депутаты должны в течение 30 дней. При этом жильцам необходимо обеспечить беспрепятственный проезд для пожарных машин, автомобилей полиции, скорой помощи и МЧС. Стоимость установки шлагбаума составляет в среднем 130-150 тысяч рублей.

С вопросами по установке шлагбаума можно обратиться в Центр развития городского парковочного пространства по телефону: +7(499)372-0405.

Впрочем, нередко собственники или арендаторы зданий, а также жители многоквартирных домов размещают на прилегающей территории, тротуарах или проездах шлагбаумы или столбики, ограничивающие проход или проезд по земельному участку.

Напомним, что по закону земли общего пользования самовольно ограничивать нельзя. Штраф за самовольную, незаконную установку шлагбаума во дворе для физических лиц составляет от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - 1-2 тысячи рублей, для юридических лиц - 10-20 тысяч рублей. После того, как выписан штраф, незаконно установленный шлагбаум необходимо демонтировать.

Сообщить о незаконном шлагбауме можно, позвонив по телефону горячей линии 628-53-62 или воспользовавшись порталом "Наш город".