В 2015 году изменится схема движения на 18 улицах

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Центр организации дорожного движения изменит схему движения на 18 улицах в пределах Садового кольца, сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. Запланировано это на 2015 год.

Односторонними могут стать Языковский, Пуговишникий, Сивяков, Лаврский переулки, а также дублер Фрунзенской набережной между Крымским проездом до улицы Тимура Фрунзе. А на Карелином проезде движение может стать двусторонним, сообщает Агентство "Москва".

По словам Юрьева, данный список еще может быть скорректирован по итогам анализа.

Глава ЦОДД также отметил, в 2014 году одностороннее движение было введено на 80 участках дорог в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Западном и Западном округах.

Напомним, 25 декабря 55 улиц стали односторонними. На эти улицах появились дополнительные места для парковки, а также увеличилась пропускная способность.

Какие улицы станут односторонними с декабря

Кроме того, в ближайшее время в пределах от Садового кольца до Третьего транспортного кольца будет введено одностороннее движение еще на пяти улицах и переулках.

За счет этого у москвичей появится возможность парковаться по обеим сторонам 1-го Новокузнецкого, Вишняковского, Нащокинского, Сеченовского и Барыковского переулков.

По 1-му Новокузнецкому переулку можно будет ехать в сторону улицы Пятницкая; по Вишняковскому переулку - в сторону улицы Большая Татарская; по Нащокинскому переулку - в сторону переулка Сивцев Вражек; по Сеченовскому переулку - в сторону улицы Остоженка; по Барыковскому переулку - в сторону улицы Пречистенка.

Как отметили в ЦОДД, на этих улицах из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта.

На сайте ЦОДД было организовано голосование, по итогам которого жители выступили за введение одностороннего движения.

После рассмотрения поступивших от жителей писем специалисты проверили каждый адрес, изучили транспортные потоки и оценили целесообразность введения одностороннего движения. В центре напомнили, что одностороннее движение вводится только на тех участках улиц, где существует высокая связность улично-дорожной сети.