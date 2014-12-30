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30 декабря 2014, 16:26

В 2015 году изменится схема движения на 18 улицах

дороги одностороннее движение схема движения

Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

Центр организации дорожного движения изменит схему движения на 18 улицах в пределах Садового кольца, сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев. Запланировано это на 2015 год.

Односторонними могут стать Языковский, Пуговишникий, Сивяков, Лаврский переулки, а также дублер Фрунзенской набережной между Крымским проездом до улицы Тимура Фрунзе. А на Карелином проезде движение может стать двусторонним, сообщает Агентство "Москва".
По словам Юрьева, данный список еще может быть скорректирован по итогам анализа.

Глава ЦОДД также отметил, в 2014 году одностороннее движение было введено на 80 участках дорог в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Западном и Западном округах.

Напомним, 25 декабря 55 улиц стали односторонними. На эти улицах появились дополнительные места для парковки, а также увеличилась пропускная способность.

Какие улицы станут односторонними с декабря

Кроме того, в ближайшее время в пределах от Садового кольца до Третьего транспортного кольца будет введено одностороннее движение еще на пяти улицах и переулках.

За счет этого у москвичей появится возможность парковаться по обеим сторонам 1-го Новокузнецкого, Вишняковского, Нащокинского, Сеченовского и Барыковского переулков.

По 1-му Новокузнецкому переулку можно будет ехать в сторону улицы Пятницкая; по Вишняковскому переулку - в сторону улицы Большая Татарская; по Нащокинскому переулку - в сторону переулка Сивцев Вражек; по Сеченовскому переулку - в сторону улицы Остоженка; по Барыковскому переулку - в сторону улицы Пречистенка.

Как отметили в ЦОДД, на этих улицах из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей возникали затруднения при встречном разъезде автотранспорта.

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На сайте ЦОДД было организовано голосование, по итогам которого жители выступили за введение одностороннего движения.

После рассмотрения поступивших от жителей писем специалисты проверили каждый адрес, изучили транспортные потоки и оценили целесообразность введения одностороннего движения. В центре напомнили, что одностороннее движение вводится только на тех участках улиц, где существует высокая связность улично-дорожной сети.

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