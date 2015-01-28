Стоимость проезда через путепровод в Щербинке не превысит 50 рублей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Платные путепроводы в Щербинке и Крекшино построят к 2017 году. Стоимость проезда через путепровод в Щербинке составит не более 50 рублей, в Крекшино - не более 40 рублей, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Длина сооружения в районе станции Крекшино составит около 1,2 километра. Путепровод будет иметь не менее двух полос движения, а пропускная способность составит около 9,5 тысяч автомобилистов в сутки. Кроме того, будет реконструирована дорога от путепровода до Центральной и Солнечной улиц.

Длина путепровода в районе станции Щербинка составит порядка 1,1 километра. Дорога также будет иметь не менее двух полос движения и сможет пропускать порядка 12,2 тысяч автомобилей в сутки. Ранее M24.ru сообщало, что оба путепровода построят на конкурсной основе.

Где появятся путепроводы к 2017 году

Предполагается, что создание эстакадных путепроводов позволит снизить транспортную нагрузку и сократить время пути.

Напомним, платные путепроводы также планируется построить в Московской области. Власти рассчитывают привлечь инвесторов к строительству 50 переездов. Зампред правительства Московской области по транспорту Петр Иванов в июле 2014 года говорил, что предполагаемая стоимость проезда по путепроводу составит 40 рублей.

В Москве планируется построить 10 путепроводов над железнодорожными путями. Пока сообщается, что семь из них профинансируют из бюджета Москвы, то есть они будут бесплатными для автомобилистов. Предполагается, что все 10 путепроводов - как платные, так и бесплатные, будут построены к 2017 году.