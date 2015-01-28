Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

28 января 2015, 20:15

Стоимость проезда через путепровод в Щербинке не превысит 50 рублей

дороги Новая Москва стройкомплекс Москвы трафик путепроводы социальные объекты строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Платные путепроводы в Щербинке и Крекшино построят к 2017 году. Стоимость проезда через путепровод в Щербинке составит не более 50 рублей, в Крекшино - не более 40 рублей, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Длина сооружения в районе станции Крекшино составит около 1,2 километра. Путепровод будет иметь не менее двух полос движения, а пропускная способность составит около 9,5 тысяч автомобилистов в сутки. Кроме того, будет реконструирована дорога от путепровода до Центральной и Солнечной улиц.

Длина путепровода в районе станции Щербинка составит порядка 1,1 километра. Дорога также будет иметь не менее двух полос движения и сможет пропускать порядка 12,2 тысяч автомобилей в сутки. Ранее M24.ru сообщало, что оба путепровода построят на конкурсной основе.

Где появятся путепроводы к 2017 году

Предполагается, что создание эстакадных путепроводов позволит снизить транспортную нагрузку и сократить время пути.

Ссылки по теме

Напомним, платные путепроводы также планируется построить в Московской области. Власти рассчитывают привлечь инвесторов к строительству 50 переездов. Зампред правительства Московской области по транспорту Петр Иванов в июле 2014 года говорил, что предполагаемая стоимость проезда по путепроводу составит 40 рублей.

В Москве планируется построить 10 путепроводов над железнодорожными путями. Пока сообщается, что семь из них профинансируют из бюджета Москвы, то есть они будут бесплатными для автомобилистов. Предполагается, что все 10 путепроводов - как платные, так и бесплатные, будут построены к 2017 году.

Сайты по теме

Сюжет: Платные дороги

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать