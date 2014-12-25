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Город

25 декабря 2014, 22:20

10-балльные заторы продержались более 10 часов

дороги транспорт движение заторы трафик

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Загруженность столичных дорог 10 часов подряд оценивается в 10 баллов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в центре Москвы заторы начинают уменьшаться, но за его пределами, особенно на МКАД, движение все еще серьезно затруднено.

В пресс-службе департамента транспорта сообщили, что по состоянию на 21.00 движение в сторону центра осложнено по Волгоградскому проспекту, Профсоюзной улице, Волоколамскому, Ленинградскому и Дмитровскому шоссе. В сторону области снижены скорости по основным магистралям, за исключением Можайского, Рублевского и Алтуфьевского шоссе.

По МКАД сложно проехать на всем ее протяжении, кроме севера по внутренней стороне. Садовое кольцо также загружено на всем протяжении, исключение составляет западная часть по внутренней стороне.

Отметим, менеджер по работе со СМИ компании "Яндекс" Элина Ставиская на своей странице в Facebook сообщила, что в Москве 25 декабря зафиксированы самые большие заторы за всю историю наблюдений.

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Напомним, в Москве за день выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится только к пятнице, 26 декабря. Сейчас столица находится во власти мощного скандинавского циклона.

Утром в четверг, 25 декабря, загруженность столичных дорог достигла максимальных 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Городские службы рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость на дорогах упала до 50-60 метров.

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В течение дня движение было затруднено практически на всех вылетных магистралях. Особенно сложной ситуация оказалась на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов, где скорость движения машин не превышала 4 километров в час. В "Центре организации дорожного движения" сообщили, что вечерний час пик будет более растянут по времени и отмечен большим количеством ДТП и серьезными транспортными заторами.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество автобусов, трамваев было максимально увеличено для того, что компенсировать проблемы с движением.

Столичная госавтоинспекция порекомендовала водителям быть внимательнее на зимней дороге. Инспекторы посоветовали автовладельцам соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать резкого торможения. Кроме того, водителям предложили проверить работу тормозов, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

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Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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