За день в столице выпало до четверти месячной нормы осадков

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В Москве за день выпало до четверти месячной нормы осадков, толщина снежного покрова достигала 17 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится только к пятнице, 26 декабря. Сейчас столица находится во власти мощного скандинавского циклона.

Утром в четверг, 25 декабря, загруженность столичных дорог достигла максимальных 10 баллов по данным сервиса "Яндекс Пробки". Городские службы рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте. В условиях снегопада поездка на машине сопряжена с дополнительной опасностью - видимость на дорогах упала до 50-60 метров.

Москва под снегом: как город справляется с непогодой

В течение дня движение было затруднено практически на всех вылетных магистралях. Особенно сложной ситуация оказалась на Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов, где скорость движения машин не превышала 4 километров в час.

Серьезные заторы возникли на всех московских кольцевых дорогах - от Бульварного кольца до МКАД.

В "Центре организации дорожного движения" сообщили, что вечерний час пик будет более растянут по времени и отмечен большим количеством ДТП и серьезными транспортными заторами. В 21.00 максимальная загруженность дорог сохранялась.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, количество автобусов, трамваев было максимально увеличено для того, что компенсировать проблемы с движением.

Столичная госавтоинспекция порекомендовала водителям быть внимательнее на зимней дороге. Инспекторы посоветовали автовладельцам соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать резкого торможения. Кроме того, водителям предложили проверить работу тормозов, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

На дорогах в четверг работали 300 эвакуаторов. Они убирали машины, мешающие проезду снегоуборочной техники.

Столичные аэропорты работали по погоде. Несколько рейсов из Внукова отправили в Шереметьево и Домодедово. Только к вечеру аэропорты города вернулись к обычному режиму работы.

С последствиями снегопада продолжают бороться 10 тысяч снегоуборочных машин. "Снегоуборочная техника работает на дорогах, асфальт обрабатывают противогололедными реагентами", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Снег будут вывозить на снегоплавильные пункты, которые способны принять около 550 тысяч кубометров в сутки. Петр Бирюков добавил, что вывоз снега на снегосплавные пункты начнется вечером. Такое решение принято для того, чтобы не осложнять и без того напряженную ситуацию на столичных дорогах. "Мы твердо и гарантированно говорим о том, что где-то с 22.00 начнется вывоз снега. К утру все дороги, все тротуары будут очищены", - подчеркнул Бирюков.

Коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.