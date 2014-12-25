Более 10 тысяч снегоуборочных машин вышли на улицы Москвы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Более 10 тысяч единиц снегоуборочной техники вышли на улицы столицы. В городе идет сильный снегопад, в ближайшие сутки может выпасть до 12 сантиметров снега.

"Снегоуборочная техника работает на дорогах, асфальт обрабатывают противогололедными реагентами", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает корреспондент M24.ru.

Снег будут вывозить на снегоплавильные пункты, которые способны принять около 550 тысяч кубометров в сутки.

Коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.

"Мы просим автомобилистов и пешеходов с пониманием относиться к работе спецтехники и не создавать препятствий для ее проезда", - добавил Бирюков.

Снегопад уже вызвал серьезные заторы на столичных дорогах. По данным сервиса "Яндекс Пробки", загруженность дорог достигла 9 баллов по десятибалльной шкале.

Отметим, что в четверг в столице ожидаются дальнейшее усиление ветра, метель и гололедица. К вечеру в столице выпадет до 12 миллиметров осадков. Снежный покров вырастет на 5-12 сантиметров.