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Город

25 декабря 2014, 10:26

Более 10 тысяч снегоуборочных машин вышли на улицы Москвы

дороги улицы Петр Бирюков дворы снегопады снегоуборочная техника

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Более 10 тысяч единиц снегоуборочной техники вышли на улицы столицы. В городе идет сильный снегопад, в ближайшие сутки может выпасть до 12 сантиметров снега.

"Снегоуборочная техника работает на дорогах, асфальт обрабатывают противогололедными реагентами", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает корреспондент M24.ru.

Снег будут вывозить на снегоплавильные пункты, которые способны принять около 550 тысяч кубометров в сутки.

Коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.

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"Мы просим автомобилистов и пешеходов с пониманием относиться к работе спецтехники и не создавать препятствий для ее проезда", - добавил Бирюков.

Снегопад уже вызвал серьезные заторы на столичных дорогах. По данным сервиса "Яндекс Пробки", загруженность дорог достигла 9 баллов по десятибалльной шкале.

Отметим, что в четверг в столице ожидаются дальнейшее усиление ветра, метель и гололедица. К вечеру в столице выпадет до 12 миллиметров осадков. Снежный покров вырастет на 5-12 сантиметров.

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