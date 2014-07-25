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25 июля 2014, 13:51

В субботу откроется движение по двум новым выделенкам

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Фото: ИТАР-ТАСС

26 июля в столице откроются два новых участка выделенных полос для общественного транспорта: на Большой Дорогомиловской улице и Северянинском путепроводе, сообщает департамент транспорта Москвы.

На Большой Дорогомиловской улице полоса будет проходить от 2-го Брянского переулка до поворота на площадь Киевского вокзала по направлению в центр и действовать 7 дней в неделю. Выделенка на Северянинском путепроводе будет действовать при движении в центр.

Фото: dt.mos.ru

Помимо организации выделенной полосы, вскоре на участке от Северянинского путепровода до улицы Докукина будет скорректирована организация дорожного движения. Так, зона перестроения для частного автотранспорта на выделенной полосе продлят на 40-60 метров.

Отметим, что ежедневно Северянинским путепроводом пользуются 26 городских и пригородных маршрутов наземного транспорта. При этом в часы пик поток общественного транспорта здесь достигает 180 единиц в час, а ежедневный пассажиропоток на маршрутах городского транспорта на проспекте Мира и Ярославском шоссе составляет около 68 тысяч человек.

В Москве оборудуют 7 новых выделенных полос

Решение об организации этих полос приняли по результатам мониторинга движения транспорта. "Выделенная полоса на Большой Дорогомиловской улице и Северянинском путепроводе не только сократит задержки на многих маршрутах, но и решит транспортные проблемы тысяч москвичей", — отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

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Напомним, что на сегодняшний день в столице действует 18 выделенных полос для общественного транспорта, общей протяженностью почти 200 километров. В будние дни маршруты, проходящие по выделенным полосам, перевозят в сутки более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров.

В этом году организовать выделенные полосы планируется на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице. Кроме того, многие из москвичей выступили за то, чтобы на внутренней стороне Садового кольца необходимо организовать дополнительный маршрут общественного транспорта с вводом выделенной полосы.

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Сюжет: Выделенные полосы на дорогах Москвы

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