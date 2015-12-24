Открылся транспортный обход поселка Тарасовка на трассе М-8

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Транспортный обход поселка Тарасовка на трассе М-8 "Холмогоры" открылся после реконструкции, сообщает Агентство "Москва".

"Я думаю, что у жителей поселка Тарасовка предновогоднее настроение станет еще лучше, потому что долгожданный объект сдается в эксплуатацию. Небольшой участок более 5 километров, но очень важный. Сегодня, после многих лет ударного труда, мы сдаем этот объект в эксплуатацию", – сказал министр транспорта РФ Максим Соколов. На открытии также присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ремонт провели на участке длиной 5,4 километра. В ходе работ было построено пять мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход и многоуровневая транспортная развязка. Дорожники также обустроили переходно-скоростные полосы и укрепили обочины.

Помимо этого, дорогу покрыли специальным асфальтобетоном, устойчивым к климатическим изменениям и разрушению под воздействием транспорта. Для безопасности автомобилистов модернизировали систему освещения трассы, разместили дополнительные дорожные знаки и нанесли новую разметку.

Количество полос движения было увеличено до десяти. Параллельно основному ходу движения созданы боковые проезды с двух сторон. Расчетная скорость на участке составляет 120 километров в час.