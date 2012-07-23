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Город

23 июля 2012, 18:59

Реконструкция Южной рокады завершится к сентябрю 2013 года

дороги строительство Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы трафик

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице начались работы по строительству бессветофорной автомагистрали, Южной рокады, которая пройдет от МКАД к Каширскому шоссе. Об этом доложили мэру Москвы Сергею Собянину в ходе осмотра реконструкции трассы Рублевское шоссе - Балаклавский проспект, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства города.

"Как все реконструкции магистралей, эту магистраль надо делать максимально быстро. Никаких ограничений с финансированием нет", - подчеркнул столичный градоначальник.

Сейчас строители ведут реконструкцию Рублевского шоссе с выходом на Аминьевское шоссе, улицы Лобачевского и Обручева, Балаклавский проспект и далее - на Варшавское шоссе.

Южная рокада, которая пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе, Кантемировскую улицу и Каширское шоссе, формируется в рамках реконструкции вылетных магистралей столицы. Рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца, что поможет разгрузить центр Москвы.

Две новые эстакады помогут «развязать» основные транспортные узлы, считают эксперты. Одна из них, длиной около 300 метров, будет построена на пересечении Балаклавского проспекта с Мичуринским проспектом. Параллельно в этом узле расширят магистрали с устройством так называемых заездных разворотов.

Вторая эстакада будет располагаться на Рублевском шоссе. Ее длина вместе с подпорными стенками составит около 970 метров. В каждой предусмотрено по три полосы.

Планируется, что движение на участке Рублевское шоссе - Балаклавский проспект будет организовано в 2013 году ко Дню города.

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Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

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