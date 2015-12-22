Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Транспортный обход поселка Тарасовка на трассе М8 откроют 24 декабря, сообщает пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль".

"24 декабря в Подмосковье на федеральной трассе М8 "Холмогоры" состоится открытие после реконструкции транспортного обхода поселка Тарасовка (I этап)", – говорится в сообщении.

Был реконструирован участок длиной 5,4 километра. В ходе работ было построено пять мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход и многоуровневая транспортная развязка. Дорожники также обустроили переходно-скоростные полосы и укрепили обочины.

Помимо этого, дорогу покрыли специальным асфальтобетоном, устойчивым к климатическим изменениям и разрушению под воздействием транспорта.

Для безопасности автомобилистов в ходе работ модернизировали систему освещения трассы, разместили дополнительные дорожные знаки и нанесли новую разметку.

В ходе работ до десяти увеличили количество полос движения. Параллельно основному ходу движения созданы боковые проезды с двух сторон. Расчетная скорость на участке составляет 120 километров в час.

Ранее m24.ru сообщало, что на Подмосковных дорогах появятся пункты экстренной телефонной связи и противоослепляющие экраны для защиты от фар встречных машин.