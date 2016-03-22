В Косино-Ухтомском районе до конца лета ограничили движение на трех улицах

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На участке улицы Дмитриевского в районе Косино-Ухтомский 18 марта ограничили движение, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.

До 30 августа нельзя будет проехать от пересечения улицы Дмитриевского с улицей Салтыковской до пересечения с улицей Наташи Качуевской.

Кроме того до 30 августа закрыт проезд по улице Наташи Качуевской в районе пересечения с улицей Дмитриевского. До 31 июля ограничено движение по улице Салтыковской в районе пересечения с улицей Дмитриевского.