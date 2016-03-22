На западе столицы ограничат движение из-за строительства дороги

Фото: ТАСС/Дмитрий Шарыпов
Движение транспорта будет ограничено на Мичуринском проспекте и на улице Раменки, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
До 30 апреля будет частично закрыт проезд по одной полосе на улице Раменки возле дома 3.
С 1 апреля по 30 июня движение также ограничат только в одну сторону на Мичуринском проспекте рядом с домом 31.
Фото: dt.mos.ru
Напомним, 23 марта на трех столичных магистралях будет ограничено движение. Для водителей закроют участки Глинищевского и Большого Тишинского переулков, а также Огородного проезда.
Также из-за аварийного ремонта газопровода до 15 апреля ограничено движение транспорта на участке Большого Тишинского переулка около дома 43/20.
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