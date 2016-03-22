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22 марта 2016, 12:16

На западе столицы ограничат движение из-за строительства дороги

дороги автомобили движение Мичуринский проспект ограничение улица Раменки

Фото: ТАСС/Дмитрий Шарыпов

Движение транспорта будет ограничено на Мичуринском проспекте и на улице Раменки, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

До 30 апреля будет частично закрыт проезд по одной полосе на улице Раменки возле дома 3.

С 1 апреля по 30 июня движение также ограничат только в одну сторону на Мичуринском проспекте рядом с домом 31.

Фото: dt.mos.ru

Напомним, 23 марта на трех столичных магистралях будет ограничено движение. Для водителей закроют участки Глинищевского и Большого Тишинского переулков, а также Огородного проезда.

Также из-за аварийного ремонта газопровода до 15 апреля ограничено движение транспорта на участке Большого Тишинского переулка около дома 43/20.

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