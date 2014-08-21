Автомобилистов будут предупреждать о перекрытиях улиц за 10 дней

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Московские власти разработали порядок временного перекрытия дорог в столице, а также введения реверсивных полос и односторонних улиц. Как рассказал M24.ru источник в мэрии, принимать решение об ограничении или прекращении движения будет департамент транспорта, который должен предупредить москвичей об этом за 10 дней, если, конечно, перекрытие не связано с какой-либо аварией. При этом все массовые мероприятия, съемки, строительные и ремонтные работы, связанные с ограничением движения, должны быть согласованы с департаментом. На рассмотрение таких заявок чиновникам отводится 6 дней.

Согласно проекту постановления правительства Москвы "О порядке введения временного ограничения или прекращения движения транспортных средств", который разработали в мэрии (копия документа есть в распоряжении M24.ru), перекрытия дорог в столице будут вводиться приказом заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Речь идет как о перекрытии всей улицы, так и одной или нескольких полос, а также об устройстве реверсивного или одностороннего движения. Обо всех изменениях департамент должен будет предупредить автомобилистов за 10 дней, в том числе через интернет. При этом чиновники должны будут указать причины и сроки перекрытия, а также маршруты объезда.

Однако, москвичей не будут предупреждать, только если работы проводятся ночью (с 23.00 до 6.00) и не занимают более одной полосы, а также, если ремонт связан с устранением ям, аварийных проломов и других экстренных ситуаций, с нанесением разметки и текущим содержанием улично-дорожной сети.

Не нужно будет дополнительно предупреждать горожан об ограничениях для большегрузов, которым запрещено въезжать на МКАД днем. А вот если власти решат ввести какие-то дополнительные ограничения, к примеру, для неэкологичных машин, они также должны будут заявить об этом москвичам за 10 дней.

При этом в документе нет перечня ситуаций, в которых департамент транспорта имеет право ограничивать движение. Как сообщается в проекте, ведомство сможет перекрывать дороги "по результатам рассмотрения заявок от физических лиц, юридических лиц, органов исполнительной власти и Городской комиссии по упорядочению разрытий при производстве строительных работ". Кроме того, ведомство имеет право ограничить движение по собственной инициативе, если это требуется для улучшения пропускной способности дорог и безопасности водителей и пешеходов.

Если перекрыть участки дорог необходимо для плановых земляных, строительных, ремонтных работ или для проведения массовых мероприятий, кино- и видеосъемок, заинтересованные лица, в том числе, другие органы власти, должны будут подать в департамент транспорта заявку, которую тот может рассматривать в течение 6 дней.

"Утро": Москвичей будут предупреждать о перекрытиях улиц за 10 дней

Напомним, что в 2012 году департамент транспорта разрабатывал городской закон о перекрытиях, где был указан полный список законных причин для остановки движения. Однако проект документа так и не поступил на рассмотрение Мосгордумы. Сейчас перекрытие трасс регулируется федеральным законом 2007 года "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", который позволяет ограничивать движение из-за ремонта трасс, неблагоприятных климатических условий и слишком плотного трафика в предпраздничные и выходные дни. При этом закон позволяет регионам создавать свои перечни оснований для перекрытий. Четкого и закрытого списка причин у Москвы пока нет.

К слову, порядок перекрытий, разработанный мэрией, не включает проезд VIP-кортежей, потому что в этой области решение принимают не московские власти, а ФСО.

Первый заместитель руководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков отметил, что 10 дней - оптимальный срок для предупреждения о дорожных изменениях. "Но важно, чтобы о перекрытиях сообщали не только в СМИ и через интернет, но и ставили на подъездах к месту, где будет меняться схема организации дорожного движения, желтые информационные щиты с крупным и понятным текстом о месте и сроке перекрытия, - отметил он. - Можно один раз закупить сотню таких щитов и просто переклеивать пленку. Потому что, когда автомобилист автоматически едет по привычной дороге, он часто не замечает изменений в дорожных знаках, это может привести к ДТП".

По словам Мухортикова, нужно также ввести SMS-информирование о перекрытиях, пробках, авариях и других дорожных событиях. "Но нужно грамотно структурировать информацию, чтобы пользователи сами могли выбрать категорию данных, а также округ или трассы, по которым они бы хотели получать сообщения", - сказал эксперт.

Что касается передачи ответственности за перекрытия от комплекса ЖКХ департаменту транспорта, по словам Мухортикова, вполне логично, если этот вопрос находится в одних руках. "Департамент транспорта все равно сейчас занимается информированием о перекрытиях, согласует проекты организации дорожного движения при строительстве, - пояснил он. - Главное, чтобы сотрудникам ЖКХ не приходилось сталкиваться с бюрократией при проведении своих работ".

Зампред Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин согласен, что принятие решений о перекрытиях нужно полностью передать департаменту транспорта. "Но тогда это ведомство должно по-настоящему взяться за информирование водителей, причем не только об ограничениях, - полагает он. - В Москве не хватает электронных табло с данными о пробках, информационных щитов, дорожные знаки тоже не всегда заметны. Автомобилисты также с трудом видят вывески с названиями улиц и номерами домов".

Напомним, на трассах в городе уже установлено 180 электронных табло, 144 из них подключены к ситуационному центру ЦОДД и транслируют информацию о пробках и других дорожных событиях. Также готовится к запуску единый транспортный портал.

Маргарита Верховская