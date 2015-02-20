Велосипедистам могут разрешить ездить по "выделенкам"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Российским велосипедистам могут разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрансом России.
По мнению разработчиков проекта, такое решение позволит повысить безопасность дорожного движения.
В настоящее время велосипедисты могут использовать для движения только полосу, которая располагается слева от "выделенки", и оказываются зажаты между двумя полосами движения. "Данное расположение на проезжей части является крайне опасным", – отмечается в документе, текст которого опубликован на едином портале правовой информации.
Согласно действующим правилам дорожного движения, велосипедисты могут передвигаться по правому краю проезжей части при отсутствии велосипедной и велопешеходной дорожек, а также полосы для велосипедистов. При этом передвигаться по "выделенкам" они не имеют права.
Авторы проекта постановления отмечают, что во многих европейских странах полосы для общественного используются для движения велосипедистов и в случае отсутствия велодорожек велосипедистам рекомендовано ездить именно по таким полосам.
"Это очень хорошая идея, мы неоднократно поднимали этот вопрос", – сказал M24.ru координатор проекта "Общественный велоконтроль", руководитель движения "Русвелос" Петр Дворянкин. По его словам, опыт зарубежных стран показывает, что такой способ организации движения положительно влияет на безопасность на дорогах, а также удобен для велосипедистов. "Во многих странах на полосах для общественного транспорта даже нарисован значок велосипеда", – отмечает собеседник.
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По словам Дворянкина, хотя на деле велосипедистов сейчас, как правило, не штрафуют за передвижение по "выделенке", по закону сотрудник ГАИ имеет на это право.
Сейчас на руках у жителей столичного региона 4–5 миллионов велосипедов, а потенциальных велосипедистов – более 3 миллионов. По оценке Петра Дворянкина, в 2015 году в теплое время ежедневно по улицам Москвы будет передвигаться от 50 до 70 тысяч велосипедистов. "Я не исключаю, что будет доходить и до 100 тысяч в связи с введением платной парковки и сокращением количества выезжающих за рубеж", – добавил он.
Кроме того, авторы проекта постановления предлагают ввести новый дорожный знак – "Полоса для велосипедистов". В документе говорится, что действующий знак "Велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов" сейчас применяется некорректно: он служит для обозначения одновременно и велосипедной дорожки, и полосы для велосипедистов, несмотря на то что они имеют разный режим движения.
Отметим, что проект постановления был подготовлен в соответствии с поручениями первого зампредседателя правительства Игоря Шувалова, предложениями заммэра Москвы Максима Ликсутова, а также велосообщества.
В июне 2013 года в Москве был проведен эксперимент по допуску на "выделенки" мотоциклистов, однако он был признан неудачным. В феврале этого года глава ЦОДД Вадим Юрьев рассказал в интервью M24.ru, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует обсудить с экспертами возможность допуска автомобилей на выделенные полосы в ночное время.