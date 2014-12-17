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Москва 24

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Город

17 декабря 2014, 00:01

Московские власти утвердили правила перекрытия дорог

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Фото:ТАСС/Александра Мудрац

Столичные власти утвердили правила временного перекрытия дорог. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, рассказали M24.ru в мэрии. Согласно документу, департамент транспорта должен будет предупреждать москвичей о перекрытиях улиц за 10 дней, а если ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями - за один день. При этом все массовые мероприятия, съемки, строительные и ремонтные работы, связанные с ограничением движения, должны быть согласованы с департаментом. На рассмотрение таких заявок чиновникам отводится шесть дней.

Перекрытия дорог в столице будут вводиться приказом департамента транспорта Москвы. Речь идет как о перекрытии всей улицы, так и одной или нескольких полос. Обо всех изменениях департамент должен будет предупредить автомобилистов за 10 дней, в том числе через интернет. При этом чиновники должны будут указать причины и сроки перекрытия, а также маршруты объезда. Однако москвичей не будут предупреждать, если работы проводятся ночью (с 23.00 до 6.00) и не занимают более одной полосы, а также, если ремонт связан с устранением ям, аварийных проломов и других экстренных ситуаций, с нанесением разметки и текущим содержанием улично-дорожной сети.

"Утро": Москвичей будут предупреждать о перекрытиях улиц за 10 дней


Если перекрыть участки дорог необходимо для плановых земляных, строительных, ремонтных работ или для проведения массовых мероприятий, кино- и видеосъемок, заинтересованные лица, в том числе, другие органы власти, должны будут подать в департамент транспорта заявку, которую тот должен рассмотреть в течение шести дней.

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Напомним, проект о перекрытиях департамент транспорта разработал еще в августе этого года. Эксперты тогда предлагали также ввести SMS-информирование о перекрытиях, пробках, авариях и других дорожных событиях. К слову, постановление правительства не касается перекрытий, связанных с проездом VIP-персон, так как этот вопрос регулируется Федеральной службой охраны (ФСО).

Анатолий Федотов

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