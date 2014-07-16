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16 июля 2014, 00:01

Москва выделит Владимирской области 200 млн рублей на ремонт дорог

дороги дача дачники садоводческие товарищества Владимирская область финансовая помощь экономика и предпринимательство

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва направит Владимирской области финансовую помощь в размере 200 млн рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог. Об этом сообщил M24.ru источник в департаменте финансов. Речь идет о подъездах к садоводческим товариществам в Александровском, Киржачском и Петушинском районах. Там традиционно отдыхает множество дачников из Москвы.

Уже подготовлен проект постановления столичного правительства (документ имеется в распоряжении M24.ru), в котором говорится, что деньги будут выделены из резервного фонда Москвы. Межбюджетный трансферт будет осуществлен до конца 2014 года.

Напомним, в столице с 2013 года действует программа благоустройства садоводческих товариществ москвичей, расположенных как в Подмосковье, так и в соседних областях. До 2018 года на эти цели будет выделено 2,7 млрд рублей. Планируется благоустроить более 600 садоводческих товариществ, построить 26 автодорог общей протяженностью 88,2 км, протянуть 21 линии электропередач длиной 209,6 км и провести мелиорацию 542,6 га. Ранее средства уже выделялись на строительство дорог в Тверской и Владимирской областях. Отдельная программа благоустройства действует для садоводческих участков на территории Новой Москвы.

София Сарджвеладзе

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