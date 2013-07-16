Как установить светофор

Многие москвичи интересуются - как добиться установки светофора. О том, куда для этого нужно обращаться и какие правила применяются при установке светофоров, рассказывает M24.ru.

Установка светофоров и нанесение дорожной разметки находится в ведении Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Согласно требованиям ГОСТа, светофоры должны быть обязательно установлены, если в обоих направления в течение рабочего дня интенсивность движения составляет не менее 600 автомобилей в час, а для дорог с разделительной полосой - не менее 1000 автомобилей за ту же единицу времени.

Интенсивность движения пешеходов при этом должна быть не меньше 150 человек в час. Светофор на перекрестке устанавливают, если за последний год на этом месте произошло не меньше трех ДТП.

Электронное обращение о необходимости установки светофора необходимо отправить в онлайн-приемную ЦОДД. Чтобы заполнить специальную форму, необходимо указать свое имя и фамилию, а также домашний телефон. Кроме того, необходимо рассказать где и почему должен быть установлен светофор, указать точный адрес пешеходного перехода и обозначить причины, по которым на перекрестке необходимо поставить светофор.

Желательно также сделать запрос в главк ГИБДД Москвы об анализе транспортных происшествий, произошедших за год на указанном участке дороги, в том числе о количестве наездов на пешеходов.

После получения запроса ЦОДД должен будет произвести замеры движения транспорта и пешеходов в соответствии с ГОСТом и дать ответ в течение 30 дней.