На Северянинском мосту оборудуют выделенную полосу

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На Северянинском путепроводе завершаются работы по обустройству выделенной полосы для общественного транспорта. Сейчас здесь наносят дорожную разметку, а также устанавливают соответствующие знаки и камеры, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Более 70% москвичей каждый день передвигаются на городском транспорте. Поэтому мы постоянно работам над улучшением условий для пассажиров. Организация выделенной полосы на Северянинском путепроводе позволит сократить задержки наземного транспорта — пассажиры будут тратить меньше времени на дорогу", - сказал глава департамента Максим Ликсутов.

Напомним, что проект по созданию выделенной полосы на Северянинском мосту был предложен участником краудсорсингового проекта "Наши маршруты".

Помимо организации выделенной полосы, вскоре на участке от Северянинского путепровода до улицы Докукина будет скорректирована организация дорожного движения. Так, зона перестроения для частного автотранспорта на выделенной полосе продлят на 40-60 метров.



Отметим, что ежедневно Северянинским путепроводом пользуются 26 городских и пригородных маршрутов наземного транспорта. При этом в часы "пик" поток общественного транспорта здесь достигает 180 единиц в час, а ежедневный пассажиропоток на маршрутах городского транспорта на проспекте Мира и Ярославском шоссе составляет около 68 тысяч человек.

В пресс-службе ГКУ "ЦОДД" M24.ru рассказали, что в будние дни с 6.00 до 13.05 движение на Ярославке осуществляется только по основным полосам, а в вечерние часы "пик" включается реверсивная полоса, которая работает в сторону области.

"Данная мера имеет принципиальное значение для правильной организации транспортных потоков на Ярославском шоссе. Сокращение потока автомобилей, движущихся из Московской области, позволяет повысить скорость движения уже в пределах МКАД. Вместе с тем, трасса сохраняет функции одной из важнейших вылетных магистралей столицы: реверсивная полоса способствует увеличению скорости движения в направлении области", - отметили в пресс-службе.

На шести столичных магистралях появятся новые "выделенки"

На сегодняшний день в столице действует 18 выделенных полос для общественного транспорта, общей протяженностью почти 200 километров. В будние дни маршруты, проходящие по выделенным полосам, перевозят в сутки более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров.

В этом году организовать выделенные полосы планируется на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице. Кроме того, многие из москвичей выступили за то, чтобы на внутренней стороне Садового кольца необходимо организовать дополнительный маршрут общественного транспорта с вводом выделенной полосы.