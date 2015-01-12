На 17 улицах города воздушные провода закопают под землю

Воздушные провода на 17 столичных улицах закопают под землю

Власти планируют перенести воздушные кабели связи под землю на 17 улицах в рамках их благоустройства. Об этом M24.ru рассказали в департаменте капитального ремонта. В частности, "воздушку" уберут на проспекте Академика Сахарова, Ленинградском проспекте, Рублевском и Можайском шоссе. Проекты их благоустройства разработают в 2015 году.

Также на этих улицах отремонтируют фасады, приведут в порядок парковочное пространство, уберут незаконную рекламу и торговлю и создадут общественные пространства - с пешеходными дорожками, лавочками, фонарями по индивидуальному проекту. Среди улиц, которые планируется благоустроить, большая часть - вылетные магистрали. А вот пространство на Верхней и Нижней Радищевской, Яузской улиц и проспекте Академика Сахарова спроектируют так, чтобы отдать приоритет пешеходам и общественному транспорту. Помимо проводов, там уберут все объекты, мешающие проходу, даже если придется снести крыльцо какого-нибудь офиса или учреждения. "Воздушку" перенесут под землю на следующих улицах:

Яузская улица

Нижняя Радищевская улица

Верхняя Радищевская улица

Академика Сахарова проспект

Рублевское шоссе

Можайское шоссе

Ленинградский проспект

Ленинградское шоссе

Лермонтовский проспект

Рязанский проспект

Таганская улица

Николоямская улица

Щелковское шоссе от Садового кольца до МКАД, включая: улицы Русаковская, Стромынка, Преображенская, Большая Черкизовская улица

Сейчас московские власти рассматривают проект постановления городского правительства, согласно которому все воздушные линии связи должны убрать под землю к 2017 году. Прокладка новых линий будет проводиться только под землей. "Воздушку" разрешат протягивать только на стройплощадках - сроком до 6 месяцев, а также на ярмарках и других массовых мероприятиях. Линии связи, низковольтные кабели, питающие небольшие объекты, антенные усилители уберут под землю, часть проложат в коробах, некоторым линиям изменят высоту. Приводить в порядок существующие кабели будут сами операторы, город не выделит на это деньги из бюджета, рассказывали M24.ru в мэрии. Сейчас московские власти рассматривают проект постановления городского правительства, согласно которому все воздушные линии связи должны убрать под землю к 2017 году. Прокладка новых линий будет проводиться только под землей. "Воздушку" разрешат протягивать только на стройплощадках - сроком до 6 месяцев, а также на ярмарках и других массовых мероприятиях. Линии связи, низковольтные кабели, питающие небольшие объекты, антенные усилители уберут под землю, часть проложат в коробах, некоторым линиям изменят высоту. Приводить в порядок существующие кабели будут сами операторы, город не выделит на это деньги из бюджета, рассказывали M24.ru в мэрии. По данным московских властей, над столицей протянуто от 16 тысяч до 30 тысяч воздушных кабелей. "Москоллектору" и МГТС принадлежит 90% площади подземных коллекторов. Аренда 1 км линейно-кабельных сооружений МГТС стоит около 50 тысяч рублей в год. Стоимость аренды 1 км коллектора ГУП "Москоллектор" начинается от 112 тысяч в год

Кто будет платить за перенос воздушных кабелей на этих улицах под землю, пока не решено. Проект разработают за счет города. Также на территориях, прилегающих к этим дорогам, планируют провести ремонт фасадов. Будут приведены в порядок рекламные конструкции - щиты, тумбы и стенды, а также реклама на опорах наружного освещения. Незаконные конструкции демонтируют, как и нелегальные палатки и торговые лотки. На прилегающих к дорогам территориях пройдет озеленение, будет созданы спортивные и детские площадки, места для выгула собак, а в скверах, прилегающих к магистралям, появятся скульптуры и фонтаны. Кроме этого, например, на Ленинградском шоссе планируется разработать проект устройства парковочных карманов.



Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин пояснил, что, по подсчетам ассоциации, стоимость перевода всех воздушных кабелей мегаполиса под землю обойдется в 2 млрд долларов. По его словам, бизнес рассчитывает, что московские власти избавят небо от проводов за счет бюджета. "Сейчас у операторов связи есть разрешения на эксплуатацию наружных кабельных линий, выданное Роскомнадзором. Поэтому вся "воздушка" в Москве установлена законно", - пояснил он.

При этом, по словам эксперта, проектировать перенос "воздушки" нужно сразу на весь район, а не на одну улицу в нем. "Кабельная сеть в городе взаимосвязана, поэтому любой проект нужно разрабатывать вместе с операторами связи", - сказал Силин.

Главный инженер ГУП "Москоллектор" Владимир Глухоедов пояснил, что у предприятия достаточно места в коллекторах под вылетными магистралями, например, под Ленинградским, Рублевским, Можайским шоссе, шоссе Энтузиастов и другими. "Кабель под землей не уродует город, а также не создает помех для автомобилистов – при аварии "воздушного кабеля" ремонтные работы приходится делать прямо на дороге, перекрывая движение. В случае подземного хранения достаточно спуститься под землю", - отметил Глухоедов. Между тем в Ассоциации кабельного телевидения считают, что хранение кабеля как у МГТС, так и у "Москоллектора" стоит слишком дорого.

По словам официального представителя МГТС Татьяны Мартьяновой, компания неоднократно говорила о необходимости наведения порядка с "воздушными кабелями". "Многие из них построены с нарушением технологических норм и без соответствующих согласований и их использование не гарантирует предоставление телекоммуникационных услуг на современном уровне. Компания готова обеспечить место в своей подземной телекоммуникационной инфраструктуре для размещения канализации любых операторов связи", - отметила Мартьянова.

Анастасия Мальцева, Марина Курганская