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6 февраля, 16:19

Для пешеходов в Зеленограде установят "умные" светофоры

дороги пешеходные переходы трафик адаптивные светофоры ЦОДД Константин Антонович

Фото:m24.ru/Александр Сивцов

Адаптивные светофоры могут ввести на всех регулируемых пешеходных переходах Зеленограда в 2015 году, сообщил корреспонденту M24.ru член комиссии по организации и безопасности дорожного движения в Зеленограде Константин Антонович.

"Если пешеход не успевает перейти зебру, то система придерживает ему зеленый свет еще на 2-3 секунды", - пояснил Антонович.

По его словам, контролироваться пешеходный переход будет с помощью специальных датчиков движения, установленных на светофорах.

Антонович добавил, что сейчас стартует пилотный проект установки адаптивных светофоров совместно с "Центром организации дорожного движения". Все эти нововведения реализуются в рамках создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в столице.

Сейчас на улицах Зеленограда уже установлены "умные" светофоры на автомобильных дорогах. За счет этого, по данным департамента транспорта, пропускная способность увеличилась на 20-28%. Такие светофоры перестраивают свою работу в зависимости от плотности движения. "В рамках внедрения и развития ИТС Зеленограда в 2014 году число пострадавших и погибших в ДТП снизилось на 10 % по сравнению с предыдущем годом", - пояснил замруководителя "Центра организации дорожного движения" Александр Ходаков.

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Ранее Сергей Собянин заявил, что интеллектуальная транспортная система Москвы полностью готова и уже внедряется в работу транспортного комплекса столицы. "Сама эта система - одна из самых лучших и современных систем среди всех мировых городов и позволяет контролировать работу наземного городского транспорта, пригородных перевозок, режима на дорогах, регулирования транспортных потоков", - сказал мэр Москвы.

Отметим, что в столице активно внедряются и заменяются дорожные контроллеры, позволяющие управлять светофорами из единого центра. Только в прошлом году было заменено 248 таких контроллеров. Эти устройства работают в единой связке с датчиками скорости и камерами.

Анатолий Федотов

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