Районные дороги в Москве хотят сузить ради "островков безопасности"

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В Москве дороги районного значения могут разделить "островками безопасности". Такое предложение высказали представители ГУП "Моспроект-3" в рамках прошедшего на днях заседания Объединенного научно-технического совета (НТС) по вопросам градостроительной политики и строительства. Материалы НТС есть в распоряжении M24.ru.

Дороги районного значения соединяют несколько кварталов в одном районе и выходят на магистрали, связывающие несколько районов. Сегодня разделительных полос на таких улицах нет, но специалисты полагают, что их необходимо обустроить. Это позволит разграничить встречные потоки машин. "Данное разделение может быть выполнено в виде островка безопасности минимальной шириной 1,5 м, без установки барьерного ограждения по оси дороги", - говорится в документе.

Замруководителя департамента градостроительной политики Олег Рындин заявил, что власти рассмотрят все предложения участников НТС.



При этом для организации "островков безопасности" придется сузить полосы движения на таких дорогах. Например, если на трассе сейчас две полосы по 4 м и две полосы по 3,5 м, то после обустройства "островка безопасности" все четыре полосы движения будут по 3,25 м. Завкафедрой строительства и эксплуатации дорог МАДИ Владимир Носов говорит, что обустройство разделительных полос за счет сужения остальных - нормальная практика, однако обоснованность таких мер на каждой конкретной дороге надо высчитывать отдельно. При этом он считает, что "островки безопасности" должны быть ограждены бордюрным камнем. "В противном случае не очень ответственнные водители будут заезжать на него, чтобы обогнать другие машины", - рассуждает Носов.

В 1990-е годы большинство дорог Москвы были оборудованы "островками безопасности", однако в 2000-е львиную долю из них демонтировали именно ради расширения проезжей части. Защитники прав пешеходов выступают за повсеместное возвращение разделительных полос. При этом председатель движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов полагает, что "островки безопасности" обязательно должны быть оборудованы ограждениями, без этого их смысл теряется. "Во-первых, разметку зимой часто не видно из-за снега. Кроме того, бордюрные камни возле "зебры" сигнализируют водителю, не заметившему пешеходный переход, что надо снизить скорость", - говорит Соколов.

К слову, на вылетных магистралях Москвы власти, напротив, хотят убрать разделительные ограждения между встречными потоками, сделав на их месте реверсивные полосы.

София Сарджвеладзе