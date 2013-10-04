04 октября 2013, 15:05

В Подмосковье появятся "умные" светофоры

Правительство Московской области в ближайшее время планирует установить в регионе адаптивные светофоры. Такое решение было принято на совещание под председательством и.о. первого замминистра транспорта Подмосковья Юрия Фельде.

В совещании приняли участие представители различных подмосковных дорожных ведомств, сообщает пресс-служба Центра безопасности дорожного движения Московской области.

Участники совещания приняли решение о необходимости утверждения единых технических требований к оборудованию адаптивных светофоров, для управления ими из единого диспетчерского центра на базе ГКУ "ЦБДДМО".

Теперь различные ведомства должны подготовить свои предложения и требования по указанному вопросу, а также предоставить места расположения "умных" светофоров. В свою очередь ГКУ "ЦБДДМО" проведет работу по созданию единой карты светофоров Подмосковья.

дороги Правительство Московской области движение умные светофоры мо

