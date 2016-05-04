На юге столицы перекроют движение с 6 по 22 мая в связи с ЧМ по хоккею

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Участок улицы Ленинская Слобода в зоне примыкания 3-го Автозаводского проезда перекроют с 6 по 22 мая, сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса. Ограничения вводятся в связи с проведением Чемпионата мира по хоккею.

На время действия ограничений вводится двустороннее движение по улице Мастеркова. Для передвижения зрителей с территории "Парка легенд" к северному вестибюлю станции метро "Автозаводская" после окончания матчей организуют пешеходную зону.

Изменения коснутся и движения наземного общественного транспорта. С 6 по 22 мая вместо троллейбусов №№ 40, 26 и 67 будут ходить автобусы соответствующих номеров. Остановки "2-я проходная ЗИЛ" и "Музей Хоккейной Славы" обслуживаться не будут.

Напомним, 9 мая на время проведения акции "Бессмертный полк" с 12:00 до окончания мероприятия перекроют движение по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным.

Также москвичей ожидают ограничения движения в связи с подготовкой к параду Победы. 5 мая с 17:00, а также 7 и 9 мая с 05:00 до окончания мероприятия будут перекрыты участки на улицах: Нижние Мневники и Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Тверская, Охотный ряд, Моховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Болотная, Солянка; на Триумфальной, Боровицкой, Болотной и Новой площадях; в Театральном и Китайгородском проездах; на Кремлевской и Москворецкой набережных, в Большом Путинковском переулке, на Большом Каменном и Москворецком мостах, а также на Новинском, Страстном и Тверском бульварах и по Звенигородскому шоссе.