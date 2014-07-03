В Москве стало больше довольных жизнью горожан - опрос

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86% респондентов Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что им нравится жить в городе. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.

Свое недовольство выразили только около 14% опрошенных. При этом москвичи любят свой город чуть меньше. Довольными там оказались 81%, тогда как в Северной столице - 91%.

Однако видны и сдвиги в лучшую сторону. Число позитивно настроенных москвичей с прошлого года выросло на 12%. Схожая ситуация в городе на Неве. Довольных жизнью там стало больше на 6%.

Жителей обеих столиц особенно радует доступность товаров и услуг, многочисленные кафе, рестораны и парки. Даже состояние автодорог москвичи и петербуржцы за последний год стали вдвое чаще оценивать со знаком "плюс".

Отмечается, что москвичи особенно отмечали наличие мест для прогулок в парках и скверах (40% против 19% в прошлом году). Вдвое чаще (22% против 10%) москвичи говорили и об улучшении автомобильных дорог и работы общественного транспорта (30% против 18%).

А вот по мнению половины петербуржцев, самая динамично развивающаяся сфера городской жизни – это кафе, рестораны и клубы. 28% упомянули парки и скверы (в прошлом году лишь 15%), 16% – автодороги.

В ходе опроса респонденты высказали и немало пожеланий. В основном, они касались развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Также горожане с тревогой относятся к повышению цен на продукты и обеспокоены притоком мигрантов.