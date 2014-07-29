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29 июля 2014, 20:12

Всероссийская "Суббота доноров" пройдет 2 августа

донорство ФМБА Служба Крови

Фото: M24.ru

"Суббота донора" пройдет во всех регионах России 2 августа. В этот день все учреждения Службы крови будут открыты по всей стране для добровольцев, сообщила во вторник пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В Москве Центр крови ФМБА России будет открыт для добровольцев с 8.30 до полудня. Центр располагается на Щукинской улице, во втором корпусе дома №6.

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Напомним, что всероссийская акция "Суббота донора" проводится ежегодно с 2009 года в летнее время. Выбор даты связан с тем, что количество доноров летом традиционно значительно сокращается. Для решения этой проблемы была организована "Суббота доноров", день, в который добровольцы могут сдать кровь, если не имеют возможности сделать это в будни.

В России отмечается День донора

Желающим сдать кровь необходимо иметь при себе паспорт и справку с места работы или учебы в Москве или Московской области. Всех добровольцев ждут приятные сюрпризы. Также специалисты ФМБА советуют заранее ознакомиться со списком противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови.

Чтобы стать почетным донором Москвы и получить нагрудной знак и льготы, необходимо сдать безвозмездно кровь более 20 раз или плазму крови 30 и более раз.

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