Доллар и евро подешевели на 30 копеек на старте биржевых торгов

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Доллар и евро подешевели на старте биржевых торгов. Стоимость бивалютной корзины снизилась на 30 копеек, следует из данных ММВБ.

Доллар по состоянию на 10.40 снизился на 34 копейки по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия торгов и стоит 68 рублей 78 копеек. Евро подешевел на 27 копеек и торгуется на уровне 76 рублей 89 копеек за единицу европейской валюты.

Укрепление российской валюты происходит на фоне незначительного повышения цены на нефть, которая перевалила за 48 долларов за баррель.

Напомним, официальные курсы доллара и евро на вторник выросли почти на рубль по сравнению с курсом на понедельник. Доллар подорожал на 80 копеек и теперь стоит 72 рубля 3 копейки. Евро укрепился в стоимости на 97 копеек – до 76 рублей 30 копеек.

3 сентября Минфин России заявил, что прогнозирует укрепление рубля в начале 2016 года. При этом замглавы ведомства Алексей Моисеев отметил, что в федеральный бюджет на 2016 год планируется заложить цену нефти больше 40 долларов за баррель.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время курс рубля будет очень нестабильным. Он призвал россиян готовиться к колебаниям валютного курса.