В Литературном музее представили документы из архива Паустовского

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

В Государственном литературном музее открылась выставка "Новые поступления". Она знакомит зрителей с редкими материалами, за последние пять лет приобретенными музеем. В частности, представлены документы из архива писателя Константина Паустовского.

Гости Литературного музея могут увидеть фронтовую записную книжку, рисунки, рукописи, письма, другие документы Паустовского. Также в музей поступили архив писателя Алексея Ремизова и комментарий писателя и поэта Андрея Белого (Бориса Бугаева) к его переписке с Александром Блоком.

Кроме того, среди особенно ценных приобретений музея – рукопись Белого с рецензией на спектакль "Мертвые души" в МХАТ имени Горького (27 декабря 1932 года), рукописный черновик писателя Бориса Пастернака к его докладу на съезде советских писателей, звукозаписи Владимира Высоцкого.

Выставка проходит в Доме Остроухова в Трубниках (Трубниковский переулок, 17).