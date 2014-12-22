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Культура

22 декабря 2014, 14:59

В Литературном музее представили документы из архива Паустовского

документы выставки Литературный музей поступления

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

В Государственном литературном музее открылась выставка "Новые поступления". Она знакомит зрителей с редкими материалами, за последние пять лет приобретенными музеем. В частности, представлены документы из архива писателя Константина Паустовского.

Гости Литературного музея могут увидеть фронтовую записную книжку, рисунки, рукописи, письма, другие документы Паустовского. Также в музей поступили архив писателя Алексея Ремизова и комментарий писателя и поэта Андрея Белого (Бориса Бугаева) к его переписке с Александром Блоком.

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Кроме того, среди особенно ценных приобретений музея – рукопись Белого с рецензией на спектакль "Мертвые души" в МХАТ имени Горького (27 декабря 1932 года), рукописный черновик писателя Бориса Пастернака к его докладу на съезде советских писателей, звукозаписи Владимира Высоцкого.

Выставка проходит в Доме Остроухова в Трубниках (Трубниковский переулок, 17).

Государственный литературный музей был создан в 1934 году при Библиотеке имени Ленина. Основателем и первым директором музея стал революционер Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.

Литературный музей задумывался как хранилище экспонатов, имеющих отношение к литературе и рассредоточенных по разным столичным музеям. Сотрудникам музея удалось собрать уникальную коллекцию материалов по истории русской и зарубежной словесности.

В 1941 году Главное архивное управление НКВД забрало у музея около 3 миллионов единиц хранения, в основном, рукописей. Конфискованные документы стали основой Центрального государственного литературного архива (ныне РГАЛИ). Литературный музей оказался в тяжелом положении.

В октябре 1943 года Совнарком решил упразднить Литературный музей. Через полтора месяца советские власти пересмотрели свое решение. Музей возобновил пополнение фондов.

Государственный Литературный музей с момента своего возникновения являлся крупным научным центром. После войны сотрудники музея помогли провести множество литературных выставок по всей стране.

В семидесятые годы у музея появилось несколько филиалов. Сегодня в его состав входит 11 домов-музеев и музеев-квартир.

В фондах Государственного Литературного музея находится более 700 тысяч рукописей, первопечатных книг, архивов писателей и издательств. Помимо книг музей располагает уникальными фотографиями, иллюстрациями и видеоматериалами.

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