Фото: modern-theatre.ru

Специальную новогоднюю программу для детей подготовили в театре "Модернъ". Юных гостей ждут интерактивные игры, рождественские загадки, хороводы и фотосессии.

Дед Мороз, Снегурочка и герои любимых сказок будут встречать посетителей 27 и 28 декабря, а также со 2 по 8 января и 10 января.

Семейный спектакль Светланы Враговой "Путешествие Маленького Принца" покажут 27 и 28 декабря, а также 4, 5 и 10 января. Спектакль поставлен по мотивам знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзюпери.

Зрители увидят множество больших и маленьких шаров-планет. На одном из них Маленький Принц в исполнении Сергея Краснова отправится в путешествие сквозь пространство звездного неба.

"Спецэффекты превращают это сказочное странствие героя в настоящее волшебство на сцене. Яркие декорации, крутящиеся планеты особенно привлекают внимание в сцене смены дня и ночи, когда фонарщик зажигает свой фонарь",– сообщили в театре.

Начало спектаклей в 12:30, 15:00 и 18:00. Билеты - от 500 до 2500 рублей.