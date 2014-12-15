По московским меркам: Крупнейшая мультипликационная студия Москвы

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Крупнейшая московская студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была создана 10 июня 1936 года. Расположена она по адресу: Долгоруковская улица, дом 25. Первый мультфильм, вышедший на студии, назывался "В Африке жарко".
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В 1937 году, через год после открытия, здесь появились первые цветные мультфильмы. В период Великой Отечественной войны студия пережила снижение темпов производства и эвакуацию в Самарканд. В 1947 году "Союзмультфильм" получил первую международную награду в Венеции. В период с 1970 по 1980 годы киностудия считалась крупнейшей анимационной студией во всей Европе, однако из-за кризиса в 90-е годы производство фильмов здесь было практически полностью прекращено.
Всего на студии на сегодняшний день снято более 1 500 мультфильмов, на которых было воспитано не одно поколение россиян. Среди самых известных работ: "Мартынко", "Возвращение блудного попугая", "Теремок" и другие. Многие из этих фильмов навсегда вошли в золотой фонд не только российского, но и мирового анимационного киноискусства.
На мировой арене одной из крупнейших мультипликационных студий является The Walt Disney Company. Студия была создана в 1923 году братьями Уолтером и Роем Диснеями. Первый пробный фильм Уолт Дисней снял по мотивам книги Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Первоначально компания называлась "Мультипликационная студия братьев Дисней", однако вскоре по инициативе Роя название изменили на современное.
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Спустя пять лет после основания студии, Уолт вместе со своим художником-мультипликатором придумал всем известного персонажа Микки Мауса, который пользуется популярностью и сегодня. Первый полнометражный фильм "Белоснежка и семь гномов", представленный публике в 1937 году, имел грандиозный успех и принес рекордный доход своим создателям.
17 июля 1955 года Уолт Дисней открыл всемирно известный парк развлечений для детей - Диснейленд, а в 1984 году кинокомпания учредила киностудию Touchstone Pictures, которая стала специализироваться на фильмах для взрослой и подростковой аудитории. В 1988 году компания Disney впервые стала лидером кассовых сборов среди голливудских студий.
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Сегодня мы знаем Disney по таким лентам, как "Король Лев", "В поисках Немо", "Тачки", "Кто подставил кролика Роджера", "Дорогая, я уменьшил детей", "Красотка", "Пираты Карибского моря" и многим другим.