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Общество

08 декабря 2014, 16:50

Ребенок выжил после падения с седьмого этажа на юге Москвы

дети улица Трофимова падения детей чп

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Ребенок выжил после падения из окна седьмого этажа 16-этажного дома на юге столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел в доме №9 на улице Трофимова. В настоящее время с няней ребенка проводят работу сотрудники Следственного комитета.

Отметим, в конце ноября годовалая девочка выпала из окна квартиры на севере Москвы. Мать девочки в момент трагедии находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

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А в сентябре шестилетний ребенок выпал с шестнадцатого этажа дома на Щелковском шоссе. Мальчик упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля и остался жив. По одной из версий, за ребенком недоглядела бабушка, с которой его оставили родители.

Скорее всего спасло мальчика именно то, что он приземлился на автомобиль, который смягчил удар. Как отмечает хозяин авто, он случайно поставил машину на это непривычное для него место.

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