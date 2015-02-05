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Общество

5 февраля, 10:12

Для молочных кухонь закупят 3,4 тысяч тонн пюре и 4,6 млн литров сока

дети продукты еда молочные кухни

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Около 4,6 миллионов литров сока, 3,4 тысяч тонн пюре и более 6 тонн каши поставят в течение этого года в московские молочно-раздаточные пункты, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Столичные власти выделили для этих целей порядка 1,4 миллиарда рублей. Поставщика детского питания и витаминизированного сока определит конкурс. Итоги торгов подведут 5 марта.

Напомним, в июне прошлого года в столице расширили ассортимент детского питания, выдаваемого бесплатно на молочных кухнях. Теперь кроме молочных и кисломолочных продуктов на раздаточных пунктах можно получить соки, мясо, каши быстрого приготовления, овощное и фруктовое пюре.

Детское питание теперь выдается для детей от 0 до 3 лет, а ранее продуктами молочной кухни обеспечивались дети только до двух лет. Для рецепта на молочную кухню для ребенка до года обязательным условием является искусственное или смешанное вскармливание.

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Кормящие мамы тоже имеют право на получение бесплатных продуктов в течение первых шести месяцев жизни ребенка, но при условии, что ребенок находится полностью на грудном вскармливании.

Также изменился график работы молочных кухонь. Теперь получить продукты можно с 6.30 до полудня.

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