Для молочных кухонь закупят 3,4 тысяч тонн пюре и 4,6 млн литров сока

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Около 4,6 миллионов литров сока, 3,4 тысяч тонн пюре и более 6 тонн каши поставят в течение этого года в московские молочно-раздаточные пункты, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Столичные власти выделили для этих целей порядка 1,4 миллиарда рублей. Поставщика детского питания и витаминизированного сока определит конкурс. Итоги торгов подведут 5 марта.

Напомним, в июне прошлого года в столице расширили ассортимент детского питания, выдаваемого бесплатно на молочных кухнях. Теперь кроме молочных и кисломолочных продуктов на раздаточных пунктах можно получить соки, мясо, каши быстрого приготовления, овощное и фруктовое пюре.

Детское питание теперь выдается для детей от 0 до 3 лет, а ранее продуктами молочной кухни обеспечивались дети только до двух лет. Для рецепта на молочную кухню для ребенка до года обязательным условием является искусственное или смешанное вскармливание.

Кормящие мамы тоже имеют право на получение бесплатных продуктов в течение первых шести месяцев жизни ребенка, но при условии, что ребенок находится полностью на грудном вскармливании.

Также изменился график работы молочных кухонь. Теперь получить продукты можно с 6.30 до полудня.