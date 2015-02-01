В ДТП на юго-востоке города пострадали трое детей

Шесть человек пострадали в автоаварии на юго-востоке Москвы

В результате аварии на юго-востоке Москвы пострадали трое детей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

В 20.00 на пересечении улицы Чагинская и Верхние поля столкнулись шесть автомобилей. В одной из машин находились трое детей. Все они пострадали, уточнили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работают медики, сотрудники ГИБДД и правоохранительных органов. Информация уточняется.

Ранее пять человек пострадали в результате ДТП в Воскресенском районе Московской области. От полученных телесных повреждений на месте ДТП скончался пассажир Nissan - 11-летний мальчик.