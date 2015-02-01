В результате ДТП в Подмосковье погиб 11-летний ребенок

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Пять человек пострадали в результате ДТП в Воскресенском районе Московской области, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла вечером 31 января на 8 километре автодороги Егорьевск-Воскресенск. Автомобиль Nissan, за рулем которого находилась женщина 1984 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.

От полученных телесных повреждений на месте ДТП скончался пассажир Nissan - 11-летний мальчик.

"Пять человек с различными травмами госпитализированы. Среди пострадавших - ребенок 2010 года рождения, он доставлен в НИИ Детской хирургии и травматологии Москвы", - сообщили в пресс-центре МВД РФ.