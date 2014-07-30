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Спорт

30 июля 2014, 13:25

Фабио Капелло продолжит работу со сборной России по футболу

чемпионат мира Фабио Капелло сборная России по футболу

Фабио Капелло. Фото: M24.ru

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло продолжит работу с командой. Об этом сам наставник заявил в ходе пресс-конференции 30 июля, сообщает телеканал "Москва 24". Контракт итальянского специалиста рассчитан до 2018 года.

Тренер добавил, что продолжает работу с национальной командой, поскольку чувствует поддержку со стороны как Российского футбольного союза, так и Министерства спорта.

"У меня была цель выйти из группы, но никогда не говорил, что мы можем выйти в четвертьфинал. Возможно, был задан вопрос, выйдет ли сборная в четвертьфинал, и я ответил, что надеюсь. А это разные вещи", - сказал итальянец.

При этом Капелло подчеркнул, что готов покинуть свой пост в случае, если ему не будут доверять. Отметим, что во время матча за Суперкубок в Краснодаре 26 июля болельщики освистали Капелло и главу РФС Николая Толстых.

"Свист в Краснодаре я слышал, недоволен был народ... А когда мы поехали в Бразилию, все были счастливы. Я уже сказал на техническом комитете РФС, что мяч либо в воротах, либо нет. У нас он не попадал в створ ворот. Я работаю с охотой, когда вижу отдачу со стороны окружающих. Если мне не доверяют, отставка будет, она готова. Я уважаю работу, уважаю людей. Это то, чему меня научил отец", - приводит слова Капелло Р-Спорт.

Среди причин неудачного выступления российской команды на мундиале Капелло назвал высокие скорости в игре, к которым отечественные футболисты не привыкли. При этом Капелло заявил, что никогда не говорил плохо о вратаре команды Игоре Акинфееве и собирается продолжить работу с ним.

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"Сборная России попала на ЧМ после 12-летнего перерыва. Думаю, что та подготовка, которую мы провели, была очень хорошей. Это был чемпионат мира, который отличился большей скоростью, агрессивностью, прессингом. Но я и раньше говорил, что в российском футболе просто не привыкли играть на таких скоростях, что создало нам проблемы", - отметил наставник.

Напомним, что сборная России выступила на мундиале крайне неудачно. Подопечные Капелло не сумели одержать ни одной победы и заняли третье место в группе. Россияне сыграли вничью со сборными Южной Кореи и Алжира (оба раза 1:1) и проиграли Бельгии (0:1).

Кроме того, российская сборная вошла в число самых малозабивающих команд чемпионата мира. Меньше мячей в Бразилии забили только Камерун и Иран - каждая из сборных отличилась по разу.

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