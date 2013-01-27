Российские фигуристки взяли "серебро" и "бронзу" на чемпионате Европы

Аделина Сотникова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские фигуристки заняли второе и третье место пьедестала на чемпионате Европы по фигурному катанию - 2013, который проходит в хорватском Загребе. "Серебро" завоевала Аделина Сотникова с 193.99 балла, а "бронзу" - Елизавета Туктамышева с 188.85 балла.

Опередила россиянок итальянская спортсменка Каролина Костнер, которая по итогам короткой и произвольной программы набрала 194.71 балла, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что еще одна фигуристка из России сумела подобраться близко к призовым местам. Николь Госвияни получила 154.41 балла и шестое место.

Ранее победителем чемпионата Европы по фигурному катанию - 2013 стала российская танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Второе место досталось еще одной паре российских фигуристов – Елене Ильиных и Никите Кацалапову.